Президент Ильхам Алиев: Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан

Президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме "К новому миропорядку", проходящем в Университете АДА, коснулся отношения Европейской комиссии к Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в этой связи, в частности, заявил: "Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства".