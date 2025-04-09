https://news.day.az/officialchronicle/1743396.html Президент Ильхам Алиев: Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан Президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме "К новому миропорядку", проходящем в Университете АДА, коснулся отношения Европейской комиссии к Азербайджану.
Президент Ильхам Алиев: Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан
Президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме "К новому миропорядку", проходящем в Университете АДА, коснулся отношения Европейской комиссии к Азербайджану.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в этой связи, в частности, заявил: "Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства".
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