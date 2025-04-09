Вице-президент ОАЭ направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои самые теплые пожелания.

Пусть Всевышний дарует Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме - благополучие и процветание", - говорится в письме.