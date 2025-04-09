Кто стал самым результативным в "регулярке" АБЛ?

Кэмерон Джонс стал самым результативным регулярном сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающий "Губы" набрал 442 очка. На втором месте идет Зион Юнг из "Сумгайыта" (420), а замыкает тройку игрок "Гянджи" Джордан Форбс (364).

В то же время, по среднему показателю результативности впереди Зион Юнг из "Сумгайыта" (24.7 очков за матч).

Клавс Каварс из "Сабаха" лидирует по показателю на блоке (42), игрок "Лянкярана" Эмануэль Литтс - лучший по подборам (221), а баскетболист "Нахчывана" Джордан Перкинс впереди по передачам (179).