Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Мир устал смотреть, как те, кто много лет нарушал международное право, сегодня превращаются в "жертв" судебных процессов, призванных восстановить справедливость. BBC, некогда уважаемое медиа, превращает фигурантов расследований о военных преступлениях в героев мелодрамы. А между строк - попытка переписать историю, уравнять обвиняемого с обвинителем, преступника с пострадавшим. Но правда, подтверждённая десятками резолюций, международными нормами и памятью жертв, не может быть размыта слезами пресс-релизов из Лондона или Дилижана.

Когда на скамье подсудимых оказывается миллиардер Рубен Варданян, это не политический заказ. Это историческое требование. Это голос тех, кто был изгнан, убит, замучен. Это акт восстановления попранной справедливости.

В опубликованной на сате BBC статье под заголовком "Миллиардер на скамье подсудимых в Азербайджане: его может обойти стороной мирное соглашение" подчеркивается, что, мол, оказывается, Рубик джан не кто иной, как - подумайте - "благотворитель, интеллектуал, человек, вложивший миллионы в школы и культуру". Но где в этих строках - слова о том, что он стал самопровозглашённым руководителем незаконной сепаратистской администрации, террористической хунты, финансировал её деятельность в нарушении международного права, отдал распоряжения, которые привели к гибели гражданских лиц, и осуществлял управление на оккупированной территории Азербайджана?

Где упоминание, что ООН, Европейский Союз, НАТО, ОБСЕ никогда не признавали и не признают "государственную самостоятельность карабахский армян" - фантомного образования, появившегося в результате этнической чистки азербайджанцев в конце 80-х и начале 90-х годов?

Где слова о том, что согласно четырём резолюциям Совета Безопасности ООН №822, 853, 874, 884, Армения обязана была безоговорочно вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана, а оккупационная администрация, в том числе лица, финансировавшие её, несут персональную юридическую ответственность?

BBC повторяет лозунг о "политических заложниках". Но Варданян не сидит на скамейке подсудимых в Баку за политические, моральные или религиозные убеждения, за статьи или за публичные высказывания. Он руководил незаконной квазигосударственной структурой на суверенной территории Азербайджана, несмотря на её международную непризнанность. Его действия - это деяния, подпадающие под юрисдикцию уголовного права, а не объекта защиты Европейской Конвенции по правам человека.

Понятие "политический заключённый" в международной практике (см. дела ЕСПЧ "Илашку и другие против Молдовы и России", "Маммадов против Азербайджана") не распространяется на лиц, обвиняемых в участии в незаконных вооружённых формированиях, в совершении насильственных преступлений и нарушении Женевских конвенций.

Попытка разыграть карту "жертвы режима" трещит по швам перед фактами. Варданян получает медицинскую помощь, доступ к адвокатам, к нему допускались международные структуры, в том числе МККК до прекращения мандата на фоне серьёзных подозрений в нарушении нейтралитета со стороны этой организации.

Показательно: именно после того, как было установлено, что сотрудники местной миссии Красного Креста незаконно передавали сообщения, сим-карты и наличные средства заключённым, им был закрыт доступ к следственным изоляторам - мера, полностью соответствующая международной практике при выявлении системных нарушений мандата.

Даже после подписания мирного соглашения между двумя государствами не отменяет индивидуальную уголовную ответственность. Прецеденты из Руанды, бывшей Югославии, Сьерра-Леоне подтверждают: даже в условиях постконфликтного урегулирования - лица, виновные в преступлениях против человечности, предстают перед судом.

Нюрнбергский трибунал не был политическим процессом - это был суд истории. И точно так же сегодня Азербайджан, имеющий право на защиту своей государственности, восстанавливает историческую справедливость.

BBC напоминает про право народов на самоопределение. Но забывает, что это право не означает право на сецессию. Согласно Декларации ООН 1970 года, право на самоопределение не должно нарушать территориальную целостность суверенного государства. Армяне Карабаха пользовались всеми гражданскими правами в составе Азербайджанской ССР, но именно насильственный сепаратизм и этническая чистка стали началом конфликта.

Ни одна международная инстанция не признала "Арцах". А значит, вся администрация, включая Варданяна, действовала вне правового поля, и судебные процессы над ними - не "месть", а реализация принципа ответственности за преступления, совершённые на фоне конфликта.

Те, кто сегодня проливают слезы по фигурантам уголовных дел, забывают о десятках тысяч азербайджанцев, изгнанных из Шуши, Ходжавенда, Лачина, Кельбаджара, Агдама. О тысячах убитых, замученных, пропавших без вести. О разрушенных кладбищах, осквернённых мечетях, заминированных деревнях.

Мир обязан помнить: наказание преступников - это часть исцеления. Это шаг к реальному миру, а не к очередной отсрочке новой трагедии.

Молчание по поводу Варданяна - это не гуманизм. Это слепота. Это попустительство безнаказанности, которая порождает новые конфликты. Это предательство самой идеи международного права.

Рубен Варданян - не "символ", а реальное лицо с реальной ответственностью за реальные преступления. И если сегодня его защита пытается обернуть этот процесс в "гуманитарную трагедию", то история и право говорят: никто не может быть выше закона. Ни миллиардер, ни политик, ни гуманитарный спонсор.

Это не суд над армянским народом. Это суд над тем, кто стал частью преступной администрации, разрушившей жизни тысяч азербайджанцев.

Правосудие не может быть выборочным. И тот, кто сегодня на скамье подсудимых - должен ответить не перед журналистами BBC, а перед законом, историей и памятью погибших.

И если в зале суда прозвучит приговор - это не финал конфликта. Это финал эпохи безнаказанности. И начало новой эпохи - эпохи справедливости.

Когда Европейский парламент называет Рубена Варданяна и других обвиняемых "заложниками" - это не просто юридическая ошибка. Это пощёчина международному праву, это оскорбление памяти жертв, это институционализированное лицемерие.

Какое право имеет собрание, избираемое избирателями, не имеющими никакого отношения ни к Карабаху, ни к Ходжалы, ни к Агдаму, раздавать амнистии, называть военных преступников "политическими фигурами", выдавать индульгенции за смерть, за пытки, за геноцид?

Вы не были в Ходжалы, господа европейские депутаты.

Вы не видели обгоревших тел детей, чьи крики заглушали мороз и автоматные очереди.

Вы не держали на руках стариков с перерезанными горлами.

Вы не хоронили беременных женщин, у которых из живота торчали штыки, как это было в феврале 1992-го.

Азербайджан - был. И помнит.

И теперь вы хотите, чтобы мы забыли?

Чтобы мы, молча, смотрели, как миллиардер, приехавший на оккупированную территорию в 2022 году, в костюме "спасителя армянства", фактически руководил подпольным режимом, финансировал сопротивление, публично отказывался признавать территориальную целостность Азербайджана - и всё это простили? Под предлогом "мирного процесса"?

Да какой мир возможен без правды? Без суда? Без наказания?

BBC называет Варданяна "символом". Символом чего?

Символом того, как безнаказанность и деньги делают из преступника "мецената"?

Символом того, как можно десять лет отмывать миллиарды в банках России, а потом приехать в Карабах и выдавать себя за гуманиста?

Он - не символ сопротивления. Он - олицетворение оккупационной политики, прикрытой красивыми словами и западными связями. Он не строил школы, он строил платформу для легализации чужой земли. Он не учил детей, он оплачивал пропаганду. Он не боролся за мир - он саботировал каждый шаг к нему, начиная с 2022 года, как только оказался в Ханкенди.

И вы хотите, чтобы Азербайджан молчал?

Когда Рубен Варданян оказался на скамье подсудимых - восторжествовала не месть, а юридическая ответственность.

Именно Женевские конвенции, именно нормы международного гуманитарного права, именно римский Статут Международного уголовного суда, пусть и не ратифицированный Баку, дают нам полное право преследовать лиц, участвовавших в управлении незаконными структурами на оккупированной территории.

По той же логике, что и в деле Радована Караджича, по той же модели, что и в деле Чарльза Тейлора, сегодня Азербайджан действует на основании права защищать своих граждан и восстанавливать справедливость после тридцатилетней оккупации.

Не будет никаких компромиссов с прошлым.

Не будет торга на крови.

И уж тем более - не будет амнистии по требованию тех, кто сидит в теплых брюссельских кабинетах и никогда не слышал, как по ночам стонет Карабах от мин, костей и пепла.

Вам жаль Варданяна?

Нам жаль полтора миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Нам жаль десятки тысяч солдат, погибших за то, чтобы снова жить в своих домах.

Нам жаль каждую сожжённую мечеть, каждое вырубленное дерево в Зангилане, каждый искалеченный ребёнок, подорвавшийся на армянской мине после 2020 года.

И если кто-то думает, что всё это можно будет заменить слезой в интервью BBC, то - ошибаетесь.

Азербайджан никогда не позволит замять правду. И никогда не откажется от своего права на справедливость. Ни под давлением Запада, ни под давлением истеричных пиар-компаний.

Мы слышим, как Рубен Варданян говорит: "На скамье подсудимых - армянский народ".

Нет. Это ложь.

На скамье подсудимых - человек, решивший, что деньги и связи позволят ему стать над правом.

Армянский народ - не преступник. Преступники - это те, кто от его имени 30 лет насаждал режим насилия, этнической вражды, оккупации и страха.

История судит. Закон работает. И суд над Варданяном - не позор, а доказательство зрелости государства, которое не мстит, а судит.

А если кому-то из западных журналистов, политиков и дипломатов всё ещё кажется, что Варданян - жертва, то мы напомним:

Ни один преступник в истории не называл себя виновным. Но мир запомнил не их оправдания. Мир запомнил приговор.

Азербайджан уже сказал своё слово.

Теперь - очередь Истории.