Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы активно работаем с китайскими компаниями

В настоящее время мы активно работаем с китайскими компаниями и приглашаем их стать нашими стратегическими партнерами в различных областях, особенно в сфере зеленой энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

"Их компании являются нашими партнерами в производстве средств зеленого общественного транспорта. Новые автобусы будут запущены уже в этом году, а солнечные панели, которые устанавливаются в Азербайджане, производятся в Китае. В то же время мы также ведем переговоры с некоторыми китайскими компаниями о прямом инвестировании в сектор зеленой энергетики", - подчеркнул глава государства.