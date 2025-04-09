https://news.day.az/politics/1743282.html Сегодня в Баку пройдет 7-й Политический форум АДА Сегодня в Баку пройдет 7-й Политический форум АДА, при совместной организации Университета АДА и Центра анализа международных отношений. Как передает Day.Az, на форуме выступит Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Сегодня в Баку пройдет 7-й Политический форум АДА
Сегодня в Баку пройдет 7-й Политический форум АДА, при совместной организации Университета АДА и Центра анализа международных отношений.
Как передает Day.Az, на форуме выступит Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Форум будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах, а также через официальные аккаунты главы государства в социальных сетях:
https://www.facebook.com/share/v/1Xw548hNuD/
https://x.com/presidentaz/status/1909834452617867586
https://youtube.com/live/_hiILgSEBv0?feature=share.
Отметим, что в Форуме примут участие более 80 международных экспертов, представителей мозговых центров из 44 стран.
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