Положительный прогноз по Среднему коридору от АБР

Участие частного сектора в торговле и цифровых технологиях может повысить эффективность Среднего коридора и поддержать "зеленую повестку" Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Согласно информации, позиция Азербайджана как стратегического транспортного узла создает возможности для частного сектора.

АБР отметил, что существует ряд политических призывов к расширению частного сектора.

Реформа государственных предприятий, укрепление государственно-частного партнерства, инвестиции в человеческий капитал и инвестиции в "зеленую" инфраструктуру имеют важное значение. Государственные предприятия играют большую роль, особенно в энергетическом секторе, что препятствует развитию частного сектора.

Корпоратизация государственных предприятий, суверенный беззалоговый доступ к финансовым возможностям и внедрение стандартов ESG (экологические, социальные и управленческие) увеличат их конкурентоспособность и устойчивость. Для поддержки частных компаний важно, чтобы финансовые институты предоставляли инновационные финансовые инструменты и создавались экосистемы для инноваций.

Эксперты АБР подчеркивают, что проекты государственно-частного партнерства могут стать инструментом для увеличения участия частного сектора. Хотя новый закон о государственно-частном партнерстве, принятый в 2022 году, все еще находится на начальной стадии, эту область можно улучшить с помощью выявления потенциальных проектов и развития финансовых структур.

Увеличение занятости и предпринимательства среди женщин также может поддержать частный сектор. Хотя женщины играют важную роль в сельском хозяйстве, лишь 24% из них занимаются предпринимательством. Продвижение гендерного равенства в этой сфере, а также предоставление женщинам ресурсов и возможностей для обучения могут способствовать экономическому росту.