Фуат Октай поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент,

Искренне поздравляю Вас, уважаемых членов Вашей семьи, а также дружественный и братский народ Азербайджана с благословенным праздником Рамазан.

Желаю, чтобы этот священный праздник стал залогом укрепления мира, благополучия и светлого будущего тюркского мира и всей исламской уммы, а также способствовал дальнейшему укреплению нашего братства и солидарности на основе общих ценностей.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству пожелания крепкого здоровья и благополучия", - говорится в письме.