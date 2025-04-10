Тысячи человек вышли на антиправительственный протест в Аргентине

Несколько тысяч человек собрались перед зданием Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе в знак протеста против экономической политики правительства президента Хавьера Милея.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, большинство участников - члены профсоюзов, руководство которых призвало выйти на площадь в поддержку пенсионеров, которые проводят свои акции протеста по средам перед зданием Конгресса, требуя улучшения условий жизни на фоне роста цен и сокращения бюджетных расходов. К моменту завершения манифестации, когда колонны профсоюзов стали расходиться, серьезных происшествий и столкновений не было.

Здание Конгресса было ограждено металлическими щитами, но, в отличие от прошлых акций протеста, на площади было значительно меньше сотрудников правоохранительных органов.

Манифестация прошла в преддверии всеобщей забастовки, которая была инициирована Всеобщей конфедерацией труда, объединяющей крупнейшие профсоюзы Аргентины. Стачка начнется в 00:00 (07:00 Баку) четверга и продлится 24 часа.

Организаторы забастовки считают, что экономическая политика Милея привела к сокращению рабочих мест, спаду производства и снижению покупательной способности трудящихся.