https://news.day.az/world/1743259.html Сильное землетрясение на Тайване Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Тайваня. Как передает Day.Az , информация об этом появилась на сайте Центрального бюро погоды острова. Отмечается, что землетрясение произошло в уезде Илань на северо-востоке острова, очаг залегал на глубине 72,4 км.
Сильное землетрясение на Тайване
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Тайваня.
Как передает Day.Az , информация об этом появилась на сайте Центрального бюро погоды острова.
Отмечается, что землетрясение произошло в уезде Илань на северо-востоке острова, очаг залегал на глубине 72,4 км.
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