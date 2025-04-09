Сильное землетрясение на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Тайваня.

Как передает Day.Az , информация об этом появилась на сайте Центрального бюро погоды острова.

Отмечается, что землетрясение произошло в уезде Илань на северо-востоке острова, очаг залегал на глубине 72,4 км.