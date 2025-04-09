Президент Объединенных Арабских Эмиратов поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Рад искренне поздравить Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан и передать Вам свои наилучшие пожелания и благословения.

Пусть Всевышний ниспошлет Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме - благополучие и процветание", - говорится в письме.