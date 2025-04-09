Этот город выбыл из пятерки самых богатых городов мира

В результате оттока долларовых миллионеров Лондон по итогам 2024 года выбыл из пятерки богатейших городов мира. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Henley & Partners, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Столица Великобритании сместилась на шестое место с 215 700 миллионерами", - говорится в публикации.

В прошлом году Лондон потерял 11,3 тысячи долларовых миллионеров. За последние 10 лет число богатейших людей в британской столице упало на 12%.

Первое место в рейтинге богатейших городов мира занимает Нью-Йорк, за ним следуют область залива Сан-Франциско, Токио, Сингапур и Лос-Анджелес.