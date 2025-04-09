Могут ли в азербайджанских детсадах появиться камеры видеонаблюдения?

В Азербайджане функционирует множество дошкольных образовательных учреждений, однако наряду с вопросами питания, обучения и воспитания детей, одним из важнейших аспектов остаётся их безопасность.

В последнее время в обществе всё чаще поднимается тревожная тема: в некоторых детских садах персонал допускает грубое обращение с детьми, вплоть до рукоприкладства и оскорблений. Это вызывает обеспокоенность у родителей, и всё больше семей отказываются от идеи отдавать своих малышей в детсады. Одной из главных причин недоверия называют отсутствие систем видеонаблюдения в учреждениях.

Почему же в государственных детских садах до сих пор не установлены камеры, и планируется ли это в будущем?

Как передает Day.Az на запрос Bizim.Media в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию сообщили, что вопрос установки камер наблюдения в детских садах сейчас находится на стадии изучения.

Как пояснили в агентстве, действующее законодательство - в частности, Закон Азербайджанской Республики "О дошкольном образовании" и постановление Кабинета министров о нормах строительства и оснащения образовательных учреждений - не содержит положения, обязывающего устанавливать видеокамеры в детсадах.

Тем не менее, учитывая современные вызовы и необходимость усиления контроля за процессом воспитания и обучения, обсуждаются возможные шаги по внедрению видеонаблюдения. Ведутся консультации с Министерством науки и образования, а также другими профильными структурами.