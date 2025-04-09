Молодежная команда Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Польше

Молодежная команда Азербайджана по дзюдо приняла участие в международном учебно-тренировочном сборе в Познани (Польша).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по завершении Кубка Европы в этом городе коллектив остался на трехдневные сборы.

Они проходят под руководством главного тренера Рустама Алимли и тренера Эльхан Раджабли.

Тренировочный процесс проводится в рамках подготовки к молодежному чемпионату Европы, который пройдет 3-4 мая в Стамбуле.