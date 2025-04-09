В Швеции состоялся концерт азербайджанской музыки

В церкви Святого Михаила (Mikaelikyrkan) в Стокгольме при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Общества азербайджанской интеллигенции "Гобустан" состоялся концерт азербайджанской музыки.

Об этом в среду сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в концерте приняли участие около 100 представителей диаспоры и иностранных гостей из разных городов Швеции.

"Выступая с вступительной речью, председатель Общества азербайджанской интеллигенции "Гобустан" Саадат Керими рассказала об истории Гобустана, отметив, что норвежский ученый, путешественник Тур Хейердал подробно описал древние петроглифы, которые привлекли его внимание. В своем выступлении она рассказала о видных представителях азербайджанской классической музыки, отметила важность композиторского наследия Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Асафа Зейналлы и Тофига Гулиева.

Турецкая оперная певица Бурджу Куру исполнила избранные произведения азербайджанской классической музыки. Зрители с большим интересом и восхищением восприняли исполнение произведений "Хор девушек" из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", арию Севиль из оперы Фикрета Амирова "Севиль", а также романс "Родина" Асафа Зейналлы. Песня Тофига Гулиева "Sənə də qalmaz" была исполнена на бис по просьбе участников мероприятия.

Тарист Гусейн Насирли, проживающий в Гётеборге, исполнил композиции Саида Рустамова "Oxu tar" и Васифа Адыгезалова "Qərənfil". Его сопровождала на фортепиано выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Франкфуртского университета музыки и исполнительских искусств (HfMDK), проживающая в Швеции Айнур Меликова", - говорится в сообщении Госкомитета.