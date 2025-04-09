Альтернативы Азербайджану просто нет: перечисляем аргументы

Автор: Акпер Гасанов

Мы ожидаем, что президент Ирана посетит Азербайджан в этом месяце. Это будет важный визит с точки зрения развития двусторонних отношений и регионального развития. Мы услышали позитивные сигналы из Ирана. Мы хотим хороших отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Ираном. У нас с Ираном обширная транспортная и экономическая повестка дня.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА.

Этот форум, напомню, проходит в освобожденном после более чем тридцатилетней оккупации Ханкенди, что вызывает настоящую истерику у армянских "реваншистов" разного калибра. Вопреки их истошным воплям и негодованию в работе форума участвуют 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран мира. И все они своими глазами могут увидеть то, что было и что стало с освобожденными территориями нашей страны.

Азербайджану нечего скрывать, мы убеждены в своей правоте, ибо все шаги нашей страны базировались и базируются на принципах международного права. Тех самых, в череде которых принцип территориальной целостности государств занимает первостепенное место. Именно этот принцип игнорировала Армения, еще до обретения независимости, в период распада СССР выбравшая путь территориальных претензий к нашей стране.

Первый, второй, третий, четвертый президенты Армении, ее нынешний премьер-министр - все эти персонажи стояли на позициях захвата или удержания азербайджанских земель под оккупацией любой ценой. Эта политика привела Армению, помимо всего прочего, к самоизоляции. Да, она оказалась отрезана от всех уже реализованных и реализуемых ныне глобальных проектов именно по причине оккупации 20% территории Азербайджана.

Азербайджан же никогда не захватывал армянских земель. Наша страна всегда предлагала официальному Еревану мирное решение конфликта. Но в Ереване отметали все предложения нашей страны, делая неизбежной новую войну. Ее Армения, как известно, в итоге проиграла. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана, в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, были восстановлены.

И сразу же из Баку в адрес Еревана последовало предложение о заключении мирного соглашения. Армения, если кто-то забыл, вначале отказывалась от него. Лишь по прошествии времени, видя зыбкость своих позиций, руководство Армении на словах стало заявлять о готовности к подписанию мирного соглашения с нашей страной. Но на деле мы так и не увидели от официального Еревана реальных шагов в данном направлении.

В частности, до сих пор не внесены изменения в конституцию Армении, в преамбуле которой содержатся очевидные территориальные претензии к Азербайджану. И совершенно прав глава нашего государства в очередной раз напомнивший о том, что мяч находится на стороне Армении. Азербайджан же и без того успешно развивается, выстраивая крепкие, взаимовыгодные отношения со многими государствами мира.

Не входя в ЕС и НАТО, Азербайджан имеет очень давние, тесные отношения со многими из стран, что входят в эти блоки. Неспроста же наша страна снискала заслуженное реноме государства, играющего важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. При этом, столь же тесные связи Азербайджан имеет и со странами-членами ЕАЭС и ОДКБ, исключая Армению. Это и есть пример блестяще выстроенной внешней политики.

А еще, как подчеркнул глава нашего государства, Азербайджан сыграл активную роль в получении Турецкой Республикой Северного Кипра статуса наблюдателя в Организации тюркских государств.

"Мы относимся к тем странам, которые активно выступают в защиту этого вопроса. Президент Татар был приглашен на неформальный саммит в городе Шуша и принял в нем участие. Там же развевался флаг Северного Кипра", - напомнил Президент Ильхам Алиев.

Да, принципиальность, твердость, способность отстаивать свои принципы всегда и везде - таковы отличительные черты современного Азербайджана. Это то, чем мало какое, куда большее по размерам, государство мира может себе позволить А ведь Азербайджан играет и роль успешного посредника.

Как сообщил глава нашего государства, напряженность между Турцией и Израилем очень тревожна и вызывает озабоченность.

"Первому успешному примирению между Турцией и Израилем в определенной степени способствовал Азербайджан. Мы играли активную роль, чтобы попытаться сблизить страны", - напомнил Президент Ильхам Алиев.

Да, можно очень долго перечислять примеры незаменимой роли Азербайджана в тех или иных процессах, имеющих колоссальное значение как для нашего региона, так и для всего мира. И ко всему этому стоит конечно же добавить способность нашей страны решать поистине исторические задачи в условиях противодействия этому со стороны ведущих мировых держав.

Как видим, Азербайджан уже являет собой яркий пример самого стабильного, поступательно развивающегося, реализовавшего глобальные проекты государства. И именно потому и в Вашингтоне, и в Москве, и в Пекине, и в иных столицах вынуждены будут делать на безусловного регионального лидера, коим является и всегда будет именно Азербайджан.