В ВОЗ предупредили о грибковых инфекциях

В скором времени человечество может остаться без защиты от грибковых инфекций из-за их устойчивости к препаратам и недостаточности существующих средств диагностики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в двух докладах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященных проблеме таких инфекций.

По данным аналитиков, зачастую с микозами сталкиваются тяжелобольные люди. При этом на их лечении негативно сказывается устойчивость инфекции к медицинским препаратам и слабость организма таких пациентов. В связи с этим число летальных исходов при поражении грибковыми инфекциями из "критически приоритетной группы" - криптококки, аспергиллы и кандиды - может достигать 88%, следует из докладов.