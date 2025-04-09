В Азербайджане начались очередные учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в воинских частях начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации, врачебного осмотра военнообязанные, призванные из запаса, были обеспечены всеми видами обеспечения, а затем в плановом порядке были привлечены к занятиям.

В ходе учебных сборов с участниками будут проведены просветительские беседы, им будут разъяснены правила техники безопасности, состоятся занятия по строевой подготовке.

На сборах военнообязанные также будут обучены правилам оказания первичной медико-санитарной помощи во время боя, будут отработаны методы эвакуации раненых с территории.

В соответствии с учебной программой, на занятиях в полевых условиях участники сборов ознакомятся с современным вооружением и техникой, имеющимися в арсенале Азербайджанской Армии, освоят их боевое применение, а также проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, имеющегося на вооружении наших подразделений.

В ходе сборов основное внимание уделяется повышению уровня боевой подготовки военнообязанных, совершенствованию их практических навыков, развитию их знаний и умений.