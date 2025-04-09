Делегация Ирана посетила Бакинский международный морской торговый порт

9 апреля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель Азербайджанской государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахин Мустафаев и находящаяся с визитом в нашей стране министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег в сопровождении делегаций двух стран посетили Бакинский международный морской торговый порт.

Об этом сообщили в Кабинете министров, передает Day.Az.

Сопредседателям была представлена презентация Бакинского порта, дана информация об истории, инфраструктуре и возможностях порта, в том числе о строительных работах, проводимых в рамках второй фазы с целью увеличения годовой грузоподъемности с 15 до 25 миллионов тонн.

После завершения второй фазы расширение Бакинского порта еще больше повысит стратегическое значение Азербайджана как транспортного и логистического узла, связывающего Европу и Азию.

Затем был проведен осмотр главного грузового терминала порта, паромного и Ро-Ро терминалов и сортировочного пункта.