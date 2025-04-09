Кражи средств с банковских карт в Баку продолжаются
Случаи кражи средств с банковских карт через внешнее вмешательство продолжают иметь место.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
8 апреля с карт нескольких граждан было украдено от 200 до 20 тысяч манатов различными киберметодами.
Хотя схемы в интернете постоянно меняются, основные принципы остаются прежними.
Министерство настоятельно рекомендует блокировать все входящие звонки и сообщения, связанные с банковскими картами, особенно если они поступают из-за рубежа, и не открывать подозрительные ссылки. Игнорирование этих рекомендаций может привести к потере средств с карты.
Также гражданам советуют быть особенно осторожными с подозрительными предложениями о легком заработке, страховании, укреплении банковских счетов или их пополнении и никогда не сообщать свои персональные банковские данные посторонним.
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