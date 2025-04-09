Кражи средств с банковских карт в Баку продолжаются

Случаи кражи средств с банковских карт через внешнее вмешательство продолжают иметь место.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

8 апреля с карт нескольких граждан было украдено от 200 до 20 тысяч манатов различными киберметодами.

Хотя схемы в интернете постоянно меняются, основные принципы остаются прежними.

Министерство настоятельно рекомендует блокировать все входящие звонки и сообщения, связанные с банковскими картами, особенно если они поступают из-за рубежа, и не открывать подозрительные ссылки. Игнорирование этих рекомендаций может привести к потере средств с карты.

Также гражданам советуют быть особенно осторожными с подозрительными предложениями о легком заработке, страховании, укреплении банковских счетов или их пополнении и никогда не сообщать свои персональные банковские данные посторонним.