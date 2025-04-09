В Баку привлечены к ответственности производители масла

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило нарушения в продукции двух производителей на основе результатов лабораторных исследований жировых продуктов.

Как передает Day.Az, были зафиксированы случаи введения потребителей в заблуждение: производители упаковывали растительные спреды в упаковку, напоминающую упаковку сливочного масла.

Кроме того, в спреде под брендом "Крестьянское" были обнаружены колиформные бактерии, плесень и дрожжевые грибки.

По этим фактам приняты меры: производители привлечены к административной ответственности, продажа продукции с нарушениями запрещена, а товары изъяты из магазинов.