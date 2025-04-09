https://news.day.az/society/1743401.html В Баку привлечены к ответственности производители масла - ФОТО Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило нарушения в продукции двух производителей на основе результатов лабораторных исследований жировых продуктов.
В Баку привлечены к ответственности производители масла - ФОТО
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило нарушения в продукции двух производителей на основе результатов лабораторных исследований жировых продуктов.
Как передает Day.Az, были зафиксированы случаи введения потребителей в заблуждение: производители упаковывали растительные спреды в упаковку, напоминающую упаковку сливочного масла.
Кроме того, в спреде под брендом "Крестьянское" были обнаружены колиформные бактерии, плесень и дрожжевые грибки.
По этим фактам приняты меры: производители привлечены к административной ответственности, продажа продукции с нарушениями запрещена, а товары изъяты из магазинов.
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