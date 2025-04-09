Омар Ашур о восстановлении Азербайджаном освобожденных территорий

Азербайджан продемонстрировал сильную политическую волю, что позволило не только вернуть оккупированные территории, но и восстановить их.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend профессор по вопросам безопасности и военных исследований Омар Ашур, представляющий Дохийский институт для аспирантов и Университет Экстера в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Баку.

"Мы побывали в Ханкенди, видели Шушу и процесс реконструкции, который там проводится", - сказал он.

Эксперт подчеркнул возможности страны для восстановления своих освобожденных территорий.

О.Ашур также выразил надежду на деэскалацию в регионе и восстановление мира на Южном Кавказе.