Репетиции спектакля "Дюймовочка" подходят к концу

Одна женщина вырастила цветок, в чашечке которого оказалась прекрасная крохотная девочка, ростом не больше человеческого пальца, женщина назвала её Дюймовочкой...

Она спасается от Лягушки, но попадает к Жуку, который вскоре бросает ее и бедная девочка остается одна в лесу... У Дюймовочки доброе сердце, она спасает Ласточку, которая впоследствии переносит её в теплые края, где ее ждет Король эльфов...

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя завершаются репетиции спектакля "Дюймовочка", премьера которого пройдет 19 апреля, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен режиссером Айлой Османовой по одноименному произведению датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Художники-постановщики - Шахин Гусейнли и Екатерина Харитонова, музыкальный составитель - Айгюль Гулиева, ассистент режиссера - Насиба Джаналиева, пластическое решение пьесы - Джейхун Дадашов.

Роли исполняют Айдан Гасанзаде, Фарида Гурбанова, Рамиль Мамедов, Хаяля Гасымова, Ильхан Садыгов, Кенуль Абилова, Эльгюн Яхъяев, Матлаб Абушов, Ирада Рашидова, Анар Сейфуллаев, Илаха Амирханова, Айбениз Гейдарова, Нурана Вагифгызы, Гельбениз Латифова.

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