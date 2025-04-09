Ширин Меликова на заседании национальных координаторов Союза музеев ТЮРКСОЙ

В городе Гирне Турецкой Республики Северного Кипра 8-9 апреля проходит второе заседание национальных координаторов Союза музеев ТЮРКСОЙ, организованное Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Нашу страну на мероприятии представляет директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, сообщили Day.Az в пресс-службе музея Гирне.

На мероприятии под названием "II Международный симпозиум по сохранению и исследованию культурного наследия", в котором принимают участие представители тюркских государств, проводятся широкие дискуссии по обмену опытом и расширению сотрудничества между музеями.

На церемонии открытия Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар пожелал успехов работе симпозиума и его участникам, подчеркнув важность совместной деятельности по сохранению культурного наследия тюркского мира. В рамках встречи состоялось открытие Музея кипрских дверей и сундуков с участием первой леди Турецкой Республики Северного Кипра Сибель Татар. В музее представлены образцы различных дверей и сундуков, отражающих историю, культурное, этническое разнообразие острова. Для участников была организована культурная программа.