Названы лучшие игры по версии BAFTA

Британская Академия кино и телевизионных искусств подвела итоги BAFTA Games Awards 2025, которая прошла 8 апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает DTF.

Триумфатором BAFTA Game Awards 2025 стала игра Astro Bot, которая удостоилась сразу пяти наград, включая престижные "Игра года" и "Лучший геймдизайн". Ключевые победители в других категориях включают: Metaphor: ReFantazio - победа за лучший сюжет, Balatro - лучший дебют, Helldivers 2 - лучшая музыка и мультиплеер.

Vampire Survivors - лауреат в номинации "Лучшая обновляющаяся игра", оставивший позади такие проекты как World of Warcraft и Final Fantasy XIV, а триллер Still Wakes the Deep завоевал три награды, включая две за актерское исполнение в главной и второстепенных ролях.

Несмотря на большое число номинаций, Hellblade II получила лишь одну награду - за технические достижения.

Astro Bot - это компьютерная игра в жанре платформер, разработанная японской студией Team Asobi при поддержке Sony Interactive Entertainment, вышедшая 6 сентября 2024 года. На церемонии The Game Awards 2024 она была признана "Игрой года", а также получила награды в категориях "Лучший приключенческий экшен", "Лучшая семейная игра" и "Лучшая работа геймдиректора".