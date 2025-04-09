Босния и Герцеговина за расширение торговли с Азербайджаном через Средний коридор

Как Босния и Герцеговина, так и Азербайджан обладают исключительно выгодным географическим расположением, что служит значительным сравнительным преимуществом для наших экономик.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

Она подчеркнула стратегические преимущества, которыми обладают обе страны благодаря своему географическому расположению, отметив их потенциал для стимулирования роста региональной торговли.

Цвиянович также отметила растущую важность Среднего коридора, подчеркнув, что Босния и Герцеговина имеет потенциал стать центральным распределительным узлом для товаров, поступающих из Азербайджана, а также для более широких торговых потоков в Центральную и Западную Европу.

При этом она акцентировала внимание на том, что для реализации этого потенциала необходимо значительное развитие инфраструктуры. "Ключевым условием для этого является улучшение инфраструктурных связей, включая строительство новых и современных транспортных маршрутов, которые обеспечат более быструю и экономически эффективную транспортировку товаров через Боснию и Герцеговину", - сказала Цвиянович.

Она добавила, что правительство Боснии и Герцеговины активно ведет переговоры с азербайджанскими партнерами по разработке конкретных проектов, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры.

"Мы надеемся, что реализация этих проектов состоится в ближайшем будущем", - сказала в завершение Цвиянович.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.