Захарова поиздевалась над Макроном

Противоречия в высказываниях президента Франции Эмманюэля Макрона, который был готов вести переговоры с РФ от лица Европы, а затем выдвинул идею защитить ее от России французским ядерным оружием, могут быть вызваны перепадами атмосферного давления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы - не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена", - сказала дипломат в интервью телеканалу "Москва-24".

"Я просто напомню, что буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться? <...> На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить, отправить куда-то свои контингенты", - продолжила она.

В начале марта Макрон в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Он назвал РФ угрозой для его страны и ЕС в целом, чем обосновал наращивание военных расходов и распространение французского ядерного оружия в странах Евросоюза.