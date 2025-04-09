Amazon отказалась от некоторых китайских товаров

Amazon отменила заказы на множество товаров из КНР и ряда других стран Азии после объявления вашингтонской администрацией таможенных пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, американская торговая площадка поставила на паузу поставки таких потребительских товаров, как самокаты, пляжные кресла и кондиционеры. Время отмены заказов и отсутствие заблаговременного предупреждения об этом указывает на то, что этот шаг был сделан из-за введения таможенных пошлин, пишет агентство.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

Позднее глава Белого дома сообщил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с Соединенными Штатами. В ответ на это Пекин повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%.