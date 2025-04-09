Президент Ильхам Алиев продемонстрировал глубокое стратегическое видение развития Азербайджана и его роли в глобальной политике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал глубокое стратегическое видение развития Азербайджана и его роли в глобальной политике.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Баку.

Эксперт отметил, что речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международном форуме оставила яркое впечатление благодаря глубоким тезисам, касающимся как глобальных политических вопросов, так и внутренней ситуации в стране.

"Одним из самых ярких моментов для меня стало описание того, как Азербайджан возрождает освобожденные территории. Этот процесс носит системный характер: видно, как выстраивается не только государственное управление, но и образовательная система на этих территориях. Это демонстрирует долгосрочную стратегию Азербайджана и подход к восстановлению, который имеет глубокую основу", - подчеркнул Анатолий Бояшов.

По его словам, четкое стратегическое видение Президента Азербайджана отражается на всех уровнях политики.

"Президент Ильхам Алиев затронул важные вопросы, касающиеся как внутренней, так и внешней политики страны. Я уверен, что Азербайджан будет уверенно двигаться вперед, действуя мудро и стратегически на международной арене", - добавил аналитик.

Также Бояшов отметил, что в последние годы активно развиваются двусторонние связи между Беларусью и Азербайджаном, как в политической, так и в экономической сферах. Он привел пример активного участия азербайджанской делегации в наблюдении за выборами Президента Беларуси, что является свидетельством укрепления политических отношений между странами.

"Наши страны углубляют сотрудничество на всех уровнях - межпарламентском, межпартийном и экспертном. Это будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений", - заключил Анатолий Бояшов.