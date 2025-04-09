https://news.day.az/world/1743287.html В Испании призвали ЕС к пересмотру отношений с США Европейскому союзу (ЕС) стоит пересмотреть отношения с Китаем на фоне пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Bloomberg. "Торговая война не отвечает ничьим интересам. Никто не выигрывает от торговой войны.
В Испании призвали ЕС к пересмотру отношений с США
Европейскому союзу (ЕС) стоит пересмотреть отношения с Китаем на фоне пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Bloomberg.
"Торговая война не отвечает ничьим интересам. Никто не выигрывает от торговой войны. Проигрывают все страны, особенно рабочие и средний класс", - отметил политик.
По словам испанского премьера, политика США должна заставить Европу пересмотреть свой подход к поиску новых партнеров. Санчес призвал адаптироваться к новым реалиям, что включает в себя изменение позиции Европы по отношению к Китаю, а также Китая по отношению к Европе.
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