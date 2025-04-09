В Испании призвали ЕС к пересмотру отношений с США

Европейскому союзу (ЕС) стоит пересмотреть отношения с Китаем на фоне пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Bloomberg.

"Торговая война не отвечает ничьим интересам. Никто не выигрывает от торговой войны. Проигрывают все страны, особенно рабочие и средний класс", - отметил политик.

По словам испанского премьера, политика США должна заставить Европу пересмотреть свой подход к поиску новых партнеров. Санчес призвал адаптироваться к новым реалиям, что включает в себя изменение позиции Европы по отношению к Китаю, а также Китая по отношению к Европе.