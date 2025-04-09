Эмин Агаларов предупредил о фальшивых видео с его участием

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов предупредил своих поклонников о мошенниках в интернете через обращение в социальных сетях, передает Day.Az.

"Осторожно, мошенники. Друзья, в интернете появилось видео, которое создано через искусственный интеллект. Кстати, очень круто сделано. Голос не очень похож пока, но мимика и разговорная речь... Это не я, это аферисты и мошенники. Не слушайте. Не владею никакой платформой, не обещаю никому никакой доходности. За исключением только той, которая в See Breeze, инвестируйте только в See Breeze", - заявил он в своём видеообращении.

Напоминаем, что в поддельном видео созданного с помощью ИИ мошенники от имени Эмина Агаларова предлагают "достигнуть нового уровня финансовой независимости".