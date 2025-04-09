https://news.day.az/sport/1743469.html Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль в Узбекистане Азербайджанский юный спортсмен Иса Алиев принял участие в турнире по тяжелой атлетике "Uzbekistan Open", который проходил в Чирчике, Узбекистан. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что выступавший в весовой категории 73 кг спортсмен завоевал серебряную медаль соревнований в рывке с результатом 122 кг.
Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль в Узбекистане
Азербайджанский юный спортсмен Иса Алиев принял участие в турнире по тяжелой атлетике "Uzbekistan Open", который проходил в Чирчике, Узбекистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что выступавший в весовой категории 73 кг спортсмен завоевал серебряную медаль соревнований в рывке с результатом 122 кг.
В толчке Иса поднял 136 кг и завершил турнир на седьмом месте с результатом 258 кг.
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