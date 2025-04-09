Михаил Ефремов вышел на свободу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер покинул территорию ИК-4 в Алексеевке и отбыл в Москву.

По словам адвоката, артист в ближайшее время будет лечиться, а потом вернется к своей карьере.