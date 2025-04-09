https://news.day.az/world/1743408.html Ефремов вышел на свободу - ВИДЕО Михаил Ефремов вышел на свободу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер покинул территорию ИК-4 в Алексеевке и отбыл в Москву. По словам адвоката, артист в ближайшее время будет лечиться, а потом вернется к своей карьере.
Ефремов вышел на свободу - ВИДЕО
Михаил Ефремов вышел на свободу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер покинул территорию ИК-4 в Алексеевке и отбыл в Москву.
По словам адвоката, артист в ближайшее время будет лечиться, а потом вернется к своей карьере.
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