Израиль намерен расширять операцию в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет расширять операцию в секторе Газа до тех пор, пока радикальное движение ХАМАС не освободит удерживаемых в анклаве заложников.

Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Если ХАМАС не освободит заложников в ближайшее время, Армия обороны Израиля начнет операцию по всему сектору Газа и будет вести боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены", - сказал глава израильского МО в ходе видеообращения, распространенного его пресс-службой.