https://news.day.az/politics/1743560.html Позиции Азербайджана вновь подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Горуского направления. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана. Новость обновляется
Позиции Азербайджана вновь подверглись обстрелу
9 апреля с 19:25 до 19:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазнавар и Ханазах Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сообщили в министерстве.
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