Позиции Азербайджана вновь подверглись обстрелу

9 апреля с 19:25 до 19:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазнавар и Ханазах Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сообщили в министерстве.