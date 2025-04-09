https://news.day.az/world/1743315.html Обнародованы текущие показатели криптовалюты - ФОТО 9 апреля цена биткоина на криптовалютных биржах значительно снизилась. По данным Day.Az, на платформе CoinMarketCap на 09:45 по бакинскому времени стоимость биткоина упала на 3,98% и составила $76 536. В течение последнего дня также снизилась цена Ethereum, которая уменьшилась на 8,19%, достигнув уровня в 1 455 долларов.
Обнародованы текущие показатели криптовалюты - ФОТО
9 апреля цена биткоина на криптовалютных биржах значительно снизилась.
По данным Day.Az, на платформе CoinMarketCap на 09:45 по бакинскому времени стоимость биткоина упала на 3,98% и составила $76 536.
В течение последнего дня также снизилась цена Ethereum, которая уменьшилась на 8,19%, достигнув уровня в 1 455 долларов.
Курс XRP, входящего в топ-5 криптовалют, за последние 24 часа снизился на 4,32%, а BNB - на 2,65%.
Рекордная цена биткоина была зафиксирована 16 декабря прошлого года, когда его стоимость превысила 108 000 долларов.
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