Обнародованы текущие показатели криптовалюты

9 апреля цена биткоина на криптовалютных биржах значительно снизилась.

По данным Day.Az, на платформе CoinMarketCap на 09:45 по бакинскому времени стоимость биткоина упала на 3,98% и составила $76 536.

В течение последнего дня также снизилась цена Ethereum, которая уменьшилась на 8,19%, достигнув уровня в 1 455 долларов.

Курс XRP, входящего в топ-5 криптовалют, за последние 24 часа снизился на 4,32%, а BNB - на 2,65%.

Рекордная цена биткоина была зафиксирована 16 декабря прошлого года, когда его стоимость превысила 108 000 долларов.