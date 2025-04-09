Реваншизм и конституция Армении - главные враги мира на Южном Кавказе

Многим в мире кажется, что требования Азербайджана к Армении являются неким капризом и вытекают из якобы нашего нежелания подписывать мирный договор. Нас стараются торопить, уговаривать, даже давить. Между тем, требования Баку касательно Конституции Армении совершенно объективны и законны. Это не каприз, а условие, которые обеспечит долгосрочный мир.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Азербайджан неоднократно подчеркивал, что содержание преамбулы армянской Конституции это не просто абзац в Основном законе. Это вызов региональному миру, это заявка на будущие экспансии, на войну, это законодательное обоснование территориальных претензий к Азербайджану. Речь не только об Азербайджане, но и о Турции, чьи территории под названием "западная Армения" также упомянуты в Декларации о независимости РА и транслированы в Конституцию.

Кому-то кажется, что не проблема называть в Основном законе территории другого государства своими? Подобное положение делает долгосрочный мир практически невозможным. Мы победили в войне, восстановили свою территориальную целостность и суверенитет над всеми территориями. Но мы знаем, что в Армении процветает реваншизм, а это значит, что в случае усиления этой страны и появления у нее готовых на все союзников (как это было в начале 90-х), регион ждет новая война. Мы все это видели и прошли. Невозможен мир с соседом, который кричит на весь мир, что твои земли "принадлежат" ему, и он не успокоится, пока ими не завладеет. И который ищет себе в этом деле союзников и, что самое возмутительное, находит их. Интересно посмотреть, насколько армянской стороне понравилось бы, если бы подобные, причем исторически обоснованные, претензии на международно признанные территории Армении имелись бы в Конституции Азербайджана.

Так вот, некоторым кажется, что мирный договор готов к подписанию и все условия выполнены. Об этом, кстати, говорил на пресс-конференции в Баку Президент Германии. Это общее заблуждение мирового сообщества. Но я бы не сказал, что заблуждаются все. Многие в реальности понимают, что к чему. Не случайно предыдущая администрация США усиленно старалась склонить Баку к ускоренному подписанию мира. Определенные круги заинтересованы в том, чтобы мир в нашем регионе постоянно висел на волоске, для этого им нужно, чтобы мирный договор был подписан без учета требований Азербайджана. Вспомним бесконечные звонки из Вашингтона, визиты первых лиц Госдепартамента, усилия Блинкена.

И сегодня, насколько мне известно, некоторые круги строят планы помешать мирному договору. Чувствует это, по-моему, и руководство Армении

Сейчас нас продолжают торопить, все так же не вникая в детали. По инерции принимаются какие-то резолюции, делаются какие-то заявления в интересах армянской стороны. И никто не хочет остановиться и оглянуться на то, насколько все на земле изменилось.

Любая страна на нашем месте поступила бы именно так и выдвигала бы те же требования. Это естественно и нормально. Азербайджан прав и международное право тоже на нашей стороне. Правда, некоторые все еще не признают нашей правоты, или же признают, но не решаются говорить об этом прямо, чтобы не выпасть из "обоймы".

В этой связи вспомнился примечательный момент из пресс-конференции того же Президента Германии Штайнмайера. Азербайджанскими журналистами ему дважды был задан вопрос о том, почему Европа не осудила Армению за оккупацию. Он так и не сумел ответить конкретно. Было заметно некоторое смущение высокого гостя. Особенно на фоне предшествовавшего визиту казуса с "флагом" сепаратистов.

Надо сказать, что Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, но никогда открыто не подчеркивала принадлежность ему Карабаха, не высказывалась об оккупации и армянском сепаратизме. Хотя Германия старалась придерживаться сдержанной тактики, но на фоне поведения некоторых других стран это можно было только приветствовать. Стоит напомнить, что в Германии еще до Второй карабахской войны было прикрыто самозваное "представительство арцаха", а от самозванца-"посла" МИД ФРГ потребовал немедленно прекратить всяческую имитацию дипломатической деятельности. Об этом не стоит забывать, учитывая, что во Франции и Канаде, например, такие "представительства" действуют до сих пор.

В любом случае, кто и что делал или не дела, кто и что думает, нас уже не должно волновать. Даже непонятная провокация накануне визита Штайнмайера не вызвала у официального Баку особой реакции. Хотел бы подчеркнуть этот момент. После казуса с "флагом", многие считали, что Баку должен выразить высокому гостю свое недовольство, чуть ли не отказать ему в приеме. А что мы увидели? Мы увидели очередной яркий урок дипломатии от Президента Ильхама Алиева. Президенту ФРГ был оказан самый лучший прием, Азербайджанская сторона не уронила своего достоинства и одновременно помогла и высокому гостю сгладить неловкость ситуации. Вполне возможно, что казус с "флагом" был преднамеренной провокацией, направленной на разрушение отношений Баку и Берлина, но Азербайджан на нее не повелся. Наоборот, он показал блестящий пример дипломатии, мастер-класс от Президента Ильхама Алиева. Уверен, что этот подход был оценен высоко и немецкой стороной. Уверен так же, что многие лидеры задали себе вопрос: а как бы они поступили в подобной ситуации? Быть лидером это тяжелая ноша и не каждый способен ее нести достойно.

Попробую ответить на вопрос, на который не смог ответить Президент Германии. Не за него, конечно, а за себя. Хотя, повторю., сейчас это все уже не важно, можно рассмотреть некоторые версии того, почему в отношении оккупанта не были приняты меры.

Тут, вероятно, не обошлось без "христианского фактора", без влияния армянского лобби и диаспоры. Эти факторы, так или иначе, оказывали влияние на политику и действия лидеров тех или иных государств. Особенно хорошо это было заметно по деятельности Минской группы ОБСЕ. За четверть века своего существования она не сделала ничего, чтобы добиться реального мира. Вместо этого страны-сопреды приложили огромные усилия к тому, чтобы заставить Азербайджан смириться со статус-кво и принять сложившиеся реалии. Нас хотели заставить смириться с фактом оккупации, и три сопредседателя работали именно в этом направлении. Были приложены усилия к тому, чтобы реализовать интересы армянской стороны, вырваться за рамки международного права. Расчет делался на то, что пройдет время, родятся новые поколения, которые никогда не видели Карабаха и им будет все равно. Ожидалось, что новые поколения, рожденные в палаточных лагерях и поселках беженцев, будет оторвано от родины предков.

За признание потери территорий сильные мира сего обещали Азербайджану немалые бонусы. Но позиция и общенационального лидера Гейдара Алиева, и Президента Ильхама Алиева всегда была однозначной, последовательной и правомерной. Не помню ни одного выступления Президента в период армянской оккупации, чтобы он не говорил о том, что мы никогда не смиримся со статус-кво и обязательно восстановим свою территориальную целостность в соответствии с международным правом. Было немало тех, кто считал эти слова лишь пиаром, предназначенным для внутренней аудитории. Те, кто высказывал такие мнения, упускали из виду самое главное - фактор Ильхама Алиева. Президент Азербайджана это политик, который никогда не бросает слов на ветер.

Азербайджан и сегодня последователен в своей позиции, он терпеливо ждет. Мы предлагаем добрососедство. В противном же случае - зеркальные действия. Тем более, что история на нашей стороне. Но Азербайджан хочет мира для будущих поколений. Того же, хочется надеяться, желает для своего народа и нынешнее правительство Армении. Не могу не отметить, что положительные сдвиги есть. Нынешнее правительство Армении старается что-то делать для этого. И я вижу, что Николу Пашиняну нелегко приходится. Ему приходится преодолевать закостеневшие представления, ломать прежние пропагандистские клише. За последнее время он сделал ряд очень важных, на мой взгляд, шагов. Поставил под сомнение армянскую версию событий 1915 года в Османской империи, а также заявил об упразднении "карабахского движения". Многие соплеменники называют его за это предателем, но будущие поколения армян, думаю, будут благодарны Пашиняну за те перемены, к которым он стремится.

Само собой, открыть глаза соседям помог Азербайджан в 2020 году. Соседи начали постепенно понимать, что были подвержены иллюзорной идеологии, основывались на политике, сотканной из мифов. Поражение в войне разрушило мифы, и армянскому народу сегодня приходится жить с этой реальностью и мириться с ней. Это трудно, это тяжело. Но существуют только два варианта - либо жить в мире, либо постоянно воевать. Второе вряд ли нужно армянскому народу.

Нужно идти вперед и не позволять сторонним силам мешать миру. Если здесь снова разгорится пламя, вокруг него соберутся погреть руки внешние интересанты, но гореть в этом огне будут наши народы. Наш регион с начала 90-х видел много горя и бед. Мы не должны допустить новых конфликтов. Все сегодня очень быстро меняется, рушатся старые мифы, возникают новые. Невозможно делать прогнозы. В такой ситуации страны региона должны держаться вместе.

Я уверен, что достижение мира на Южном Кавказе решаемый вопрос. Пусть нам не мешают решать проблемы с нашими соседями, мы сами разберемся. Уверен, что Азербайджан, Грузия и Армения рано или поздно объединят усилия. Наш регион станет одним из самых развитых, для чего у него есть весь необходимый потенциал.

Нужно думать о будущем. О хорошем будущем.

Лейла Таривердиева