Игра на два фронта или почему Пашинян медлит с демонтажем реваншизма

Автор: Лейла Таривердиева

Признает Армения территориальную целостность Азербайджана или не признает? Это не праздный вопрос. Несмотря на регулярные заявления официального Еревана, остается множество факторов, которые заставляют сомневаться в искренности миротворческих позывов Никола Пашиняна и его команды. Конечно, невозможно перенаправить сознания зомбированной массы в нормальное русло сразу, но есть проблемы, которые требовали разрешения еще вчера и не были решены. Результат - углубление радикализации армянского общества, реваншистские припадки у политических кругов и реальная угроза срыву мирного процесса.

События, происходящие в Ереване в последние дни, говорят сами за себя. Так называемые "беженцы", добровольно покинувшие Карабах осенью 2023 года, взбудораженные реваншистскими кругами, начали акции протеста, пикетируя государственные структуры и требуя к себе повышенного внимания. Правительство с 1 апреля отменило пособия этой категории граждан Армении, которые не подпадают ни под категорию вынужденных переселенцев. Карабахцы рассчитывали сесть на шею госбюджету Армении как это делали в период оккупации Карабаха, но правительство им отказало. И теперь сепаратисты начали возню, подогреваемые реваншистами и прочим отребьем.

В связи с озвучиваемыми в Ереване лозунгами остро встал вопрос деятельности в Армении ликвидированных "госорганов" бывшего сепаратистского режима и так называемого "представительства арцаха" в Ереване. Эта контора, незаконно действовавшая почти тридцать лет, после сентября 2023 года, когда руководство сепаратистского режима подписало бумагу о ликвидации непризнанного образования, должно было быть закрыто властями Армении. Но оно продолжает действовать и сегодня превратилось в логово сепаратизма и реваншизма, в штаб, где строятся планы новой экспансии.

Некоторое время назад ходили слухи, что Никол Пашинян отдал приказ о закрытии незаконной конторы. Сам премьер-министр таких призывов не озвучивал. Почему? Потому что жизнь дорога. Но мысли такие определенно были. Не случайно спикер парламента Ален Симонян год назад, говоря о судьбе "представительства арцаха", сказал: "Я думаю, что мы теперь должны также пересмотреть смысл этого здания. Оно не должно служить таким целям". Он также заявил о необходимости роспуска соответствующей межпарламентской комиссии и сказал, что "определение "Нагорный Карабах" для меня больше не существует".

Симонян входит в ближайшее окружение Пашиняна, и если он высказался таким образом, можно считать, что так передано мнение высшего руководства.

И все это было бы очень мило, если бы хоть как-то повлияло на торможение реваншистских и сепаратистских настроений в Армении. А видя, что происходит, можно заключить, что никаких реальных мер принято не было. Как всегда, у Пашиняна все ушло в слова. И закрадывается подозрение, что правильные заявления предназначены лишь для азербайджанского уха, а сам Ереван на самом деле не имеет намерений претворить их в жизнь.

Пока официальные власти жмутся в сторонке, реваншизм и сепаратизм институализируются. В начале прошлого года в солнечную Армению из Америки был приглашен экс-глава МИД Вардан Осканян, которому было поручено возглавить некую структуру по обеспечению "коллективной репатриации" армян в Карабах. Кому-то показалось, что былые связи Осканяна и его дипломатический "шарм" помогут расшевелить мировое сообщество. Контора под названием "Комитет по защите основных прав народа арцаха" развернула активную деятельность. Организация проводит мероприятия и акции, устраивает встречи, рассылает воззвания против территориальной целостности Азербайджана с призывами к давлению на Баку. Последнее заседание конторы Осканяна состоялось в начале марта. Комитет взялся за дело с вдохновением и не ощущает никаких препятствий со стороны властей. В то время, как Следственный комитет РА возбуждает уголовное дело из-за безобидного турецкого ролика с песней "Карабах" по статье о сеянии розни и ненависти, под боком у Пашиняна набирает силу новый очаг экстремизма. Эта контора, если за нее не взяться, может превратиться в очередную бомбу замедленного действия для региона.

Понимает ли это Пашинян и Ко? Если не понимает, значит, неправомерно занимает место первого лица страны. А если понимает, но не принимает мер, значит, пытается вести игру с Азербайджаном. А Азербайджан давно вырос из таких "забав" и долго терпеть всего этого не будет. Надеемся, Пашинян осознает, к чему ведет свою страну, миндальничая с сепаратистами и реваншистами.

Хотя власти делают вид, что стреножили "представительство", указанный комитет в полной мере заменяет его. Пашинян дождался осложнений (а может, он их и желал). Чего добивалась армянское правительство, отказывая в пособиях массовке, изображающей жертв этнических чисток? С самого начала было ясно, что он хочет, чтобы вся эта масса убралась из Армении, все равно куда - в Париж, Глендэйл или Карабах. Но масса не рассосалась. Ее не для того переместили из Карабаха, чтобы так просто распустить. Эта масса еще нужна реваншистам в Армении и их покровителям за рубежом. В конце февраля в Ереване состоялся съезд АРФ Дашнакцутюн. На нем было жестко поставлены следующие цели: недопущение выезда карабахских армян из Армении на территорию третьего государства, возвращение их в Карабах под международные гарантии безопасности, получение временного "переходного статуса" для Карабаха, а затем определение "окончательного статуса".

Увидев, что власти ничего не предпринимают, сепаратисты расправили перышки и принялись формировать "правительство в изгнании". Бывшие "министры" и "депутаты", уже начавшие искать другое место под солнцем, были снова мобилизованы. И в данном случае не имеет особого значения, признает Пашинян эту банду официально или не признает. Важно только то, что банда сколочена и имеет возможность свободно действовать, не встречая никаких помех. В армянских СМИ в последнее время вновь заговорили о "статусе" Карабаха, некая молодежная организация под названием "арцахский альянс" активничает в интересах Рубена Варданяна и проводит работу с армянской молодежью, отравляя ее неустойчивые умы.

Это очень серьезно. Сразу после заявлений МИДов двух стран о завершении работы над текстом мирного соглашения, активизировались реваншисты, возобновились провокации на условной границе. Это о многом говорит. Определенные круги, испугавшись скорого мира, решили эскалировать ситуацию, чтобы оттащить Армению от договоренностей с Баку. Странно, что Пашинян этого не видит. Или же видит, но ничего не предпринимает. Он должен понять, что для азербайджанской стороны важны не слова и заверения, а ситуация на земле. На земле мы не видим никаких признаков готовности Армении к миру. Не важно, какие песни поет и какие посты выставляет в соцсетях бывший журналист Пашинян. Важно то, что у нас перед глазами. Азербайджан не экзальтированная дама. Он любит не ушами.

Пока армянский премьер пытается заговаривать нам зубы, выдумывая пышные фразы и любуясь своим умом и сообразительностью, реваншизм расширяет себе пространство в Армении и втягивает в свое болото все большие массы. Пашинян уже потерял много времени - почти пять лет, чтобы начать спасать Армению. Он все упустил, рассчитывая сыграть на два фронта - и Азербайджан ублажить, и собственных реваншистов не обидеть. А так не получится. И не получилось.

Сейчас у него остаются небольшие шансы спасти лицо. Он еще может прекратить глупое и нелогичное упорство по вопросу упразднения Минской группы, может немедленно начать решать проблему с Конституцией и объяснить своему зомбированному обществу, что возвращения армян в Азербайджан без возвращения азербайджанцев в Армению не будет. Так и говорить, открытым текстом, а не подыскивать витиеватые словесные конструкции, чтобы завуалировать правильные мысли.

Армянское общество должно знать правду. И будет лучше, если они узнают ее от собственных властей и политиков. Если это придется делать азербайджанской стороне, это будет уже совсем другая история.