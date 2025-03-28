Армения все еще бессмысленно ищет поддержки ОБСЕ

Автор: Лейла Таривердиева

Армения в очередной раз побеспокоила членов Постоянного совета ОБСЕ из-за ерунды. На днях, как сообщают армянские СМИ со ссылкой на замглавы МИД РА Роберта Абисогомоняна, состоялось специальное заседание ОБСЕ, созванное по просьбе Еревана. Армянские власти поспешили пожаловаться международной организации на Баку в связи с "тревожными признаками возможной военной эскалации со стороны Азербайджана".

Думается, реальной причиной беспокойства Армении послужили не мнимые "тревожные признаки военной эскалации", а то, что о провокациях армянской стороны на границе стало слишком широко известно. В другое время эти факты не привлекли бы особого внимания, но после заявлений о готовности текста мирного договора, каждый выстрел на условной границе вызывает вопросы, и Ереван забежал вперед, чтобы роль агнца в этой ситуации досталась именно ему.

В своем доносе Абисогомонян сообщил, что Ереван, мол, предложил Баку создать совместный механизм для расследования инцидентов, а также отвести войска от границы и установить контроль над вооружениями. "Однако Азербайджан не дал конструктивного ответа, что ставит под сомнение искренность его заявлений и поднимает вопрос о реальных целях официального Баку", - заявил замминистра иностранных дел Армении.

Сообщения Минобороны Азербайджана о нарушении ВС Армении режима прекращения огня Абисогомонян называет "дезинформацией", якобы предваряющей "новую волну напряженности". Армянский чиновник призвал международное сообщество немедленно прикрыть широкой грудью Армению. В сообщениях МО Азербайджана ему померещились аналогии с событиями 2020-го и 2023-го годов.

Напомним, что в последние дни армянская сторона после определенного затишья, вновь начала нарушать режим прекращения огня. Едва стало известно о согласовании текста мирного договора, со стороны соседей начали постреливать. Минобороны Армении выступило с очень странным заявлением по этому поводу, объявив, что выстрелы на границе слышны, но они не направлены на армянскую территорию. Эти пояснения еще больше все запутали, потому что сами жители Гориса сообщают в соцсетях именно о перестрелке. Неприятную нотку внесла в ситуацию наблюдательная миссия ЕС, которая "не слышала" не только перестрелки, но даже тех непонятных выстрелов, о которых говорит МО Армении. С точки зрения европейцев, все тихо и спокойно.

Совсем не обязательно, что приказ о провокациях был отдан лично верховным главнокомандующим Николом Пашиняном. Но это не меняет дела. Азербайджанской стороне все равно, кто отдавал приказы, пусть даже провокации - дело рук экстремистов "Еркрапа", как известно, размещенных на условной границе и уже серьезно поплатившихся за "патриотическое" недержание.

Отметим, что Постоянный совет ОБСЕ и так собирается в Вене раз в неделю, и Ереван не стоило ли беспокоить членов структуры. Внеочередные заседания проводятся по чрезвычайным поводам, а есть ли таковой в данном случае? Повода для срочного заседания нет, но есть армянские страхи. Такие страхи испытывает вор, торопящийся назвать вором другого, чтобы отвести от себя обвинения. Заручившись поддержкой евронаблюдателей, Армения поспешила отвести огонь от себя и перенаправить его на Баку, который, де, все придумал, чтобы найти повод для "агрессии".

Стоит подчеркнуть, что Азербайджан никогда не требовал от ОБСЕ созыва специальных заседаний, Армения же не дает покоя членам структуры, теребит своими жалобами, нытьем и фантазиями.

После эскалации в сентябре 2022 года, когда в ответ на провокации ВС Армении Азербайджанская армия устроила разгром армянским позициям, Ереван создав экстренное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Напомним, что в ночь на 13 сентября 2022 года ВС Армении устроили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кяльбаджарском, лачинском и зангиланском направлениях. ВС Азербайджана предприняли ответные действия, в результате которых армянская сторона понесла большие потери, а азербайджанская - заняла выгодные позиции. Как говорил о тех событиях Президент Ильхам Алиев, в результате сентябрьских боестолкновений на границе, "нам удалось застраховать себя от больших проблем в будущем", потому что в Армении поднимают голову реваншистские силы. Целью той провокации был срыв переговоров глав Азербайджана и Армении в Праге, а также нежелание выводить армянские бандформирования из Карабаха.

Армения потребовала чрезвычайного заседания ОБСЕ и после начала контртеррористической операции сентября 2023 года. Посол Папикян усердствовал в желании донести до членов организации весь "ужас" переживаемой сепаратистами "агрессии", будучи уверен, что красочные картины армянских псевдо-страданий произведут, как это бывало прежде, впечатление и побудят к действию. Папикян требовал немедленного вмешательства и санкций против Баку. Но ничего из этого не случилось. Вопли и сопли были пропущены мимо ушей.

В последующие дни армянская сторона повторно созвала внеочередное заседание ОБСЕ по теме добровольно покидающих Карабах армян в расчете склонить организацию к санкциям и конкретным обвинениям в "этнической чистке". И снова ничего не получилось.

На что рассчитывал Еревана, отрывая членов Постоянного совета ОБСЕ от важных дел в этот раз? Вряд ли кто-то ожидал, что в запутанной армянской стороной ситуацией с обстрелами кто-то станет делать громкие заявления и, тем более, принимать меры.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал армянские обстрелы, зафиксированные в преддверии и во время праздника Новруз "информационной атакой" азербайджанской стороны. Однако заявил, что Ереван, мол, готов все расследовать, если будет предоставлена "конкретная информация". А разве предоставленная азербайджанским Минобороны информация не содержала конкретики? В сообщениях МО очень ясно указано, в каком временном отрезке и с каких направлений велся огонь. Пашинян хочет, чтобы ведомство назвало ему и фамилии стрелявших? Выяснять, какой отморозок дал приказ на провокации, должен сам Ереван, если, как утверждает армянский премьер, он так мечтает о мире в регионе. Армянским спецслужбам стоит также провести расследование факта, почему провокации вспыхнули именно после того, как было объявлено о завершении работы над текстом мирного договора. Это не может быть случайностью. Как не случайна и неожиданная "слепота" европейских наблюдателей.

Все, что пытается делать армянская сторона, бессмысленно. И еще неэффективно, если в Ереване думают, что такое поведение способствует достижению мира через давление на Баку. Армении уже пора перестать искать заступников в международных организациях, парламентах и политических кругах третьих стран. Потому что при любом раскладе ей придется иметь дело исключительно с Азербайджаном и подстраиваться под его фундаментальные подходы и взгляды на будущее региона. Главная забота соседей сегодня вести себя так, чтобы в этом будущем нашлось место для Армении.