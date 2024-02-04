Автор: Зульфугар Ибрагимов

Что имел в виду Никол Пашинян, предлагая Азербайджану "зеркально" отвести войска от границы, с самого начала было не очень понятно. Это предложение армянского премьера и так звучало очень странно, а появившаяся в армянских СМИ информация о том, кто именно "охраняет" армянскую границу, вызвала к Николу еще больше вопросов.

Оказывается, условную государственную границу Армении охраняют не пограничники. Как мы вообще могли такое подумать о наших соседях? В Армении в принципе не знают, что такое погранслужба и граница. Условную границу Армении охраняют сегодня добровольческие бандформирования. Как пишут армянские СМИ, на границе в постоянном режиме находятся более 10 тысяч членов военизированной организации "Еркрапа". Это не армия, это как бы общественная организация, созданная мошенником генералом Манвелом якобы в целях военно-патриотического воспитания молодого поколения.

Теперь эстафету принял член пашиняновской партии Сасун Микаелян. Если верить его словам, армянскую границу охраняет незаконное вооруженное формирование. В период военных действий можно было бы петь песни о добровольцах и ополченцах, но когда война окончена, все эти псевдо-добровольческие группировки превращаются в незаконные формирования и должны распускаться. В Армении банды не распускаются, а получают другие назначения. Еще раз - условную границу соседней страны охраняет вооруженная банда. По эту сторону стоят регулярные подразделения Вооруженных сил Азербайджана, по ту - разномастная публика, представляющая собой вооруженный сброд и не несущая ни за что никакой ответственности.

Возникает вопрос: а где же армия? Армяне требуют изгнать российских пограничников, чтобы заменить их ополченцами? Ведь в этой стране нет собственных профессиональных погранвойск. Можно представить большие глаза иранских или турецких пограничников, когда они увидят на той стороне непонятных личностей с оружием. Микаелян призывает армян записываться в "Еркрапа" и сплачивать ряды, пока в Армении не будет создана профессиональная армия. Новый глава организации продолжает морочить головы армянам, утверждая: "Сегодня и всегда мы должны находиться на боевых позициях, чтобы наша армия шаг за шагом встала на ноги. Это то обязательство, которое стоит перед нами. Я всегда говорил, что мы проиграли битву, но мы пока не проиграли войну".

Если учесть отсутствие у наших соседей воинского опыта как такового, то строить нормальную армию им придется очень долго.

Теперь помимо бессмысленной европейской наблюдательной миссии на условной границе находится и толпа непонятных личностей с оружием. Это их Пашинян предлагает отвести "зеркально" в обмен на отвод Азербайджаном своих подразделений? Честное слово, достался же нам сосед... Пожалуй, Армения единственная в мире страна, границы которой охраняют чужие пограничники и пузатые дяденьки в трениках.