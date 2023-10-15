Карабахский проект провалился – теперь пора почистить мир

Автор: Лейла Таривердиева

Как пишут армянские СМИ, в Армении принято решение распустить фейковые структуры сепаратистов - "представительство" и "оперативный штаб" в Ереване. Их сотрудникам уже позвонили и сообщили об увольнении. СМИ возмущаются, напоминая, что так как Шхраманян подписал бумагу, согласно которой административные структуры сепаратистов будут действовать до 1 января 2024 года, Ереван должен был продолжать выплачивать им зарплату еще четыре месяца. Но никто из них (а это, как утверждают армянские источники, 70 процентов от общего количества перебравшихся в Армению из Карабаха лиц) ничего в сентябре не получил. Так власти ответили на попытки Шахраманяна устраивать антиправительственные обсуждения и на разговоры "бывших" о продолжении борьбы, утверждают армянские СМИ.

Что ж, после подписания сепаратистами документа о прекращении существования "НКР", у Пашиняна не осталось оснований продолжать компрометировать свою власть связами с карабахскими деятелями. Ведь он старается убедить Баку и весь мир, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и никаких планов насчет территорий соседа у нее нет.

Теперь ожидаем, что вслед за прекращением деятельности так называемого постпредства в Ереване начнут закрываться конторы сепаратистов и в других странах. Хотя официальные власти этих стран открытие фейковых контор как бы не санкционировали, тем не менее, на протяжении более чем двадцати лет они действовали на их территориях и местами даже очень активно. Финансировались эти самозваные представительства из бюджета Армении. Во многих случаях карабахские "дипломаты" числились в штате дипмиссий Республики Армения, как, например, в России. По идее, Ереван должен прекратить оплачивать и их услуги. Самоликвидация проекта "НКР" требует и зачистки по всему миру.

Эти "!постпредства" как метастазы опухоли под названием "НКР" расползлись по миру. Страшно представить, сколько денег, грубо говоря, сожрал карабахский проект. В том числе направленных на бесполезный лоббинг и попытки строить "карабахскую дипломатию". Открывая так называемые представительства, Ереван делал упор на страны с влиятельной диаспорой. Первоначально представительства сепаратистского образования появились в Москве, Париже, Вашингтоне, Сиднее, Бейруте, Потсдаме и, само собой, в Ереване. Могло появиться и 8-е по счету представительство - при Евросоюзе, но Брюссель решительно отказал армянам. В последующие годы представительство в США стало охватывать и Канаду, а представительство в Германии прекратило деятельность под угрозой уголовного наказания.

Германия

Германия оказалась разумнее всех прочих стран, пригревших "дипмиссии" сепаратистов и делавших вид, что ничего об этом не знают. Видимо, сыграло роль то, что в этой стране никогда не были сильны армянские позиции и велся достаточно вялый проармянский лоббинг. Так называемое представительство сепаратистов в Германии было закрыто не после, а до 44-дневной войны, что само по себе ценно. В мае 2020 года МИД Германии в своем ответе на официальный запрос азербайджанской стороны заявил, что Федеративная Республика Германия не признает никакой "НКР" и не имеет на своей территории ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования. Согласно уголовному законодательству ФРГ, использование титулов или же зарубежных должностных или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми, является уголовно наказуемым. Сюда также подпадают звания, с помощью которых использующее их лицо создает видимость того, что является должностным лицом несуществующего государства. Так называемому постпреду Арутюну Григоряну было сделано жесткое предупреждение в письменной форме прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. В случае невыполнения требования Григоряну пригрозили строгими мерами.

Одновременно был закрыт вебсайт сепаратистов, открытый в германском домене и удален профиль Григоряна в Фейсбук. Прекратил существование и действовавший в Германии "Европейский центр арцахских исследований".

После принятия этих мер, информация о представительстве в Германии исчезла с сайта сепаратистского режима.

США

В США провокационная контора продолжает существовать. Открыта она была в 1997 году по указанию тогдашнего лидера сепаратистов, ныне арестованного и находящегося под следствием Аркадия Гукасяна. Сообщалось, что офис был зарегистрирован министерством юстиции США, что вполне возможно, если учесть тогдашнюю слабость международных позиций Азербайджана, богатство тамошней армянской диаспоры и влиятельность ее лобби.

Справедливости ради надо сказать, что, несмотря на все усилия армянского лобби, так называемый постпред Карабаха Роберт Аветисян никогда не приглашался ни на какие официальные слушания в Конгрессе, ему не пожимали руку в Госдепартаменте или Белом Доме. В отличие от той же Канады. В феврале этого года лоббист Адам Шифф протащил Аветисяна в Конгресс на выступление Байдена с расчетом привлечь к нему внимание. В тот период Армения как раз вела истеричную кампанию на тему "блокады" Лачинской дороги, и, как полагал Шифф, присутствие сепаратиста не останется незамеченным. Возможно, ему даже будут аплодировать стоя, пожимать руки и выражать солидарность. Ничего такого, конечно, не произошло, никаким "сильным сигналом" это не стало. Присутствия Аветисяна вообще никто не заметил. Бессмысленное появление "постпреда НКР" стало сигналом лишь о том, что "армянский вопрос" сдан в архив.

Канада

Зато Аветисяну очень повезло в Канаде, где он так же незаконно представлял Ханкенди. В январе в канадском парламенте прошли слушания касательно ситуации на Лачинской дороге, то есть касательно акции азербайджанских экоактивистов. Какое было дело Канаде до происходящего в далеком Азербайджане, это уже другой вопрос. Правда, чтобы организовать эти слушания, местной диаспоре пришлось приложить усилия, задействовав канадский комитет Дашнакцутюн и оппозиционные фракции парламента. На слушания были приглашены Аветисян и "омбудсмен" Карабаха Гегам Степанян. И это не первый подобный недружественный шаг канадской стороны по отношению к Азербайджану с тех пор, как деятельность мошенника Аветисяна распространилась и на Канаду.

Франция

Многие удивятся, но во Франции так называемое представительство Карабаха, несмотря на всю любовь французских властей и сенаторов к армянству, так и не было институциализировано. Не получив дипломатического статуса, контора взяла на себя роль некоего "бюро общественно-политической информации Нагорного Карабаха", чтобы хоть как-то легитимироваться. Самое удивительное, что она выдавала - внимание! - "визы" на поездки в Карабах. Трудно в такое поверить, но французы на полном серьезе получали соответствующие штампы в паспортах и по этим "визам" незаконно ездили на оккупированные территории Азербайджана. Понимали ли они, что эта "виза" ничего не стоит, а сами они участвуют в позорном спектакле?

В период оккупации "постпред" Ованесс Геворкян вел очень активную деятельность. Во Франции для подобной деятельности всегда создавались комфортные условия. Он принимался в официальных кабинетах, подписывал какие-то ничего не значащие договора с местными лоббистами и мэрами французских провинций, был частым гостем на главных телеканалах Франции, возил французские делегации в оккупированный Карабах

После 44-дневной войны "работать" стало сложнее, круг деятельности сузился. Последние следы активности Геворкяна приходятся на май этого года, когда он совместно с посольством РА организовал концерт с участием французской интеллигенции. Гости со сцены зачитывали слезливые письма карабахских армян, томящихся в "блокаде" и ожидающих со дня на день "геноцида".

Кого Ованесс Геворкян будет представлять теперь и кто будет платить ему зарплату - большой вопрос. Не исключено, что диаспора возьмет его на довольствие и постарается сохранить видимость деятельности "бюро общественно-политической информации".

Россия

Та называемое представительство армянских сепаратистов в России действует, как и американское, давно. Все годы его незаконного существования Азербайджан выражает свое недовольство этим фактом и получает ответ, что ничего такого в России нет. В принципе, официально такой структуры, действительно, нет и быть не могло. Так называемый "посол" Андрян имел официальную должность советника посольства Армении в РФ, а функции представителя сепаратистского образования осуществлял как общественное поручение. На здании, где располагается (или располагался) Андрян, нет никаких опознавательных знаков, флагов и прочего. После заявлений представителя МИД РФ Захаровой касательно этой фейковой структуры, российские СМИ перестали ссылаться на контору сепаратистов. Однако заявлений, подобных заявлениям МИД Германии сделано все-таки не было. А армянский сепаратизм и национализм, как известно, понимают только язык угроз.

После 44-дневной войны "постпредство" по адресу Армянский переулок, 1 неоднократно "закрывалась". Несколько раз появлялись слухи о прекращении деятельности конторы, но Ереван упрямо поддерживал провокационный проект, не демонстрируя трезвомыслия. В последний раз такие слухи появились в армянских СМИ летом прошлого года.

Австралия

"Постпредство" зачем-то понадобилось карабахским сепаратистам, а точнее, Еревану и в Австралии. Страна кенгуру далека от идущих в мире процессов, тем более, от происходящего в каком-то небольшом уголке мира, который австралийцы вряд ли смогут без подготовки найти на карте. Тем не менее, в этой стране достаточно активная армянская община, а в местном парламенте даже сформировано лобби. У тамошнего "постпреда" Кайлара Микаеляна работы не так уж много. Кому в Австралии дело до Карабаха? Не удивимся, если туда еще не дошли новости о кончине карабахского проекта Армении.

Что касается деятельности "постпредства НКР" на Ближнем Востоке, то бейрутская контора находится практически в родственной среде. Ближневосточное армянство является родиной армянского терроризма, и любым зловредным идеям в этой среде хорошо и удобно. В Бейруте, думается, никогда и мысли ни у кого не возникало о правомерности пребывания подобной структуры в Ливане. Она там очень гармонично вписалась в общий ландшафт.

Вполне вероятно, что большая часть вышеуказанных "постпредств" уже самоликвидировались как и "НКР". После Второй карабахской войны почти не стало новостей об их деятельности. Разве что французское временами совершало какие-то телодвижения.

Короче говоря - наблюдаем. Наблюдаем за тем, пойдет ли Пашинян до конца в желании показать, что не имеет ничего общества с карабахским сепаратизмом. Пока что у него это получается недостаточно убедительно.