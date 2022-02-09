Армянская диаспора взяла на прицел отношения Баку и Москвы

Автор: Лейла Таривердиева

Еще несколько лет назад в российских СМИ можно было встретить ссылки на "постоянное представительство Нагорного Карабаха в России". Эта полувиртуальная контора существует в Москве еще с конца 90-х. У нее имеется почтовый адрес, веб-сайт (не пробивающийся с азербайджанских IP) и прочие реквизиты, вполне себе невиртуальное помещение и даже пресс-служба. То есть такая контора в Москве как бы есть. Но с некоторых пор ссылки на нее в российских СМИ прекратились. Это произошло после того, как четыре года назад на одном из брифингов официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не существует никакого "представительства Республики Арцах", а так называемый постпред Андрян на самом деле является советником посольства Армении в РФ и в этом качестве аккредитован в российском МИД.

Кстати, "постпреду" Андряну не составляет труда совмещать две должности - реальную и виртуальную. Посольство и фиктивная контора располагаются по соседству: первая по адресу Армянский переулок, 2, вторая - Армянский переулок, 1.

Понятно, что действует "постпредство" незаконно, оно нигде не зафиксировано, не аккредитовано, в связи с чем не имеет на здании никаких отличительных признаков - гербов, флагов, вывесок и так далее. Появление этих атрибутов влечет за собой межгосударственный скандал, ноты, объяснения, а для кое кого и административную ответственность и высылку на "родину предков". Как бы не поддерживало армянский сепаратизм лобби в Москве, против закона никто ничего поделать не может. А после заявления Захаровой "постпредство" в качестве источника перестали указывать и российские СМИ, за исключением некоторых одиозных изданий вроде Регнума.

Между тем, Ереван продолжает играть в "карабахскую дипломатию". В конце минувшего года армянская сторона уверенно заявила, что незаконная контора в Москве "продолжает работу в обычном режиме" и закрываться не собирается. Это значит, что провокационная деятельность в российской столице будет продолжаться. И провокации не заставляют себя долго ждать.

Накануне армянские СМИ сообщили об очередном "рабочем визите" главы сепаратистов Карабаха Араика Арутюняна в Москву. Согласно информации, Арутюнян встретился в Москве с "официальными лицами" России и что-то там обсуждал. Как всегда, нет никакой конкретики, но армянский ресурс утверждает, что Арутюняна в российскую столицу вызвали. Надо сказать, что за главой карабахских сепаратистов за последний год прочно закрепился статус мальчика по вызову. Вот так же "вызывали" его в Москву в апреле и октябре 2021 года, и всякий раз с "рабочими визитами".

В конце концов чуть не вспыхнул скандал, который пришлось гасить посольству Азербайджана в Москве. Дипмиссия сделала заявление, в котором отметила, что "такие поездки носят исключительно частный характер и не рассматриваются как официальные, какие-либо политические консультации по линии государственных структур и дипломатической службы России не проводятся. Зачастую подобные вбросы являются фейковыми, не подкрепляются никакими фактами, носят провокационный характер, имеют своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество", - говорится в заявлении.

И вот тут мы подходим к самому главному. Дело ведь не в поездке Арутюняна, не в фейковом "постпредстве", "официальных встречах" сепаратиста и прочем, а в сути происходящего. Мы не настолько недооцениваем противника, чтобы думать, будто Ереван всерьез на что-то рассчитывает для Араика или ожидает в Армянском переулке, 1 главу МИД России. Мишенью армянской стороны являются отношения Баку и Москвы, целью - столкнуть их лбами и воспользоваться этим в своих целях. Все провокации, включая постоянные попытки дестабилизации в зоне ответственности РМК в Карабахе, направлены на восстановление азербайджанской общественности и политической элиты против России и ее посредничества в урегулировании ситуации в регионе. В настоящее время Москва единолично занимается этим вопросом, и задача армян сделать так, чтобы азербайджанская сторона стала искать россиянам замену, потому что те явно не справляются. И не просто не справляются, но даже больше - поддерживают и покрывают сепаратистов, когда те стреляют из-за их спин по нашим военным и гражданским.

На этом фоне поездка военного преступника в Москву, конечно же, приобретает особую окраску. Все выглядит так: миротворцы защищают сепаратистов, а их лидера вызывают в Москву для инструктирования как вместе работать против Азербайджана... Смешно? Вообще-то не очень, потому что через полтора года после окончания войны и нахождения в зоне ответственности РМК мощной группировки (разве что космическое оружие не подвезли) одной из самых сильных армий мира, вооруженные сепаратисты все еще безнаказанно стреляют в азербайджанских граждан, устраивают "выборы" и чувствуют себя хозяевами положения. Это большая проблема, и если ее не решить, то поставленная армянской стороной цель может перестать быть такой уж нереальной.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Известный российский эксперт по национальным конфликтам, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов:

"На мой взгляд, само понятие "армянские источники" сейчас можно воспринимать как "британские ученые" - то есть они уже давно не воспринимаются серьезно, так как занимаются абсолютной профанацией и дискредитацией журналистики в принципе. Именно поэтому я полагаю, что в их восприятии в роли российских официальных лиц может выступать тот же депутат Милонов и ему подобные, которых хватает на просторах России и которые трубят в защиту армянских интересов.

Что же касается реальных лиц, которые ответственны за принятие тех или иных решений касаемо урегулирования между Арменией и Азербайджаном, то армянские источники молчат. Это происходит по весьма понятным причинам. Никто не хочет мараться, засветившись в связях с представителями сепаратистов. Все эти арутюняны попадают под действие соглашений между Азербайджаном, Россией и Арменией, в которых нет места представителям непризнанных территорий.

Считаю, что не нужно воспринимать Арутюняна и его приспешников в качестве армянской стороны. По-моему, уже сложилось понимание того, что Ереван, пусть и с проблемами, но взял курс на диалог с Баку. К сожалению, внутри самой Армении существуют силы, противостоящие премьеру Пашиняну и озвучивающие лозунги о реванше. И именно эти силы способствуют тому, чтобы сохранять напряженность в регионе и всячески дискредитировать российское посредничество и российских миротворцев.

Учитывая последние провокации со стороны сепаратистов, считаю, что российское руководство предпримет максимальные усилия для того, чтобы РМК повысили свое внимание к незаконным вооруженным формированиям. Все провокации тщательно анализируются и делаются определенные выводы. Конечно, мне сложно ответить на вопрос, когда же провокации прекратятся. В силу исторических причин, российские миротворцы всегда чутко относились к тем, кого они защищают, а в нашем случае - к мирному населению остатков армянского анклава на территории Азербайджана. Именно из этого, позволю себе предположить, и исходит определенная мягкость в некоторых вопросах, предполагающих более жесткую реакцию.

Исторические мифы о том, что армян все только угнетали, к сожалению, до сих пор живы в сознаниях россиян. Но при этом многие уже убедились в том, что не все так просто. Вода камень точит, и я думаю, что миротворцы сами прекрасно понимают, что армяне своими провокациями их подставляют. В данном случае, думаю, имеет место такое понятие, как накопленная усталость, которая вот-вот прорвется и выйдет боком тем, кто думает, что русских можно использовать в своих интересах, рассчитывая на историческую лояльность. И, кстати, сама карабахская война прекрасно продемонстрировала, как они ошибались".