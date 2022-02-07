Армянские сепаратисты напрашиваются на новый урок

Автор: Лейла Таривердиева

В определенный период у советских литераторов вошла в моду тема загадочных зон, в которых происходили жуткие и непонятные вещи. Такие зоны стали находить и в реальности, туда ходили экспедиции, выросла целая армия так называемых сталкеров. А какие жуткие истории рассказывались об этих местах, пропитанных сводящими с ума чужеродными энергиями... Прошли годы, зоны рассосались сами собой, а сталкеры остались без работы. Но это не значит, что подобных мест, где под влиянием нездоровых энергий люди лишаются разума, на земле больше нет. Как раз одно из них располагается в армянонаселенной части Азербайджана. Это зона временной ответственности российского миротворческого контингента. Там вот уже тридцать лет происходят странные и жуткие вещи, а население массово впадает в безумие.

В последнюю пару месяцев дела в сепаратистской зоне пошли совсем плохо. Может быть, виновата вспышка на солнце, черная дыра или что-то еще, но армянские зомби, некоторое время после 44-дневной войны пребывавшие в анабиозе, начали постепенно оживать и подавать голоса. Армянское население в зоне РМК, получив страшный удар поражения, чуть не пробудилось к нормальной жизни, но ему не позволили, снова потянув на темную сторону. 

В ночь на воскресение армянские банды обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района. Армяне, как и всегда, действовали из-за российских спин. Во время обстрела пострадал и гражданский объект в селе. Жертв, к счастью, не было. Выяснилось, что бандиты были пьяны, но это не делает инцидент исчерпанным. Потому что это далеко не первый случай, когда незаконные вооруженные формирования, которых, согласно трехстороннему соглашению от 2020 года, уже в помине не должно быть на азербайджанских землях, устраивают провокации. На что рассчитывают сепаратисты? Стреляя из-за спин миротворцев, они рассчитывают на ответный удар и столкновение между Азербайджанской армией и РМК. Сами армянские "герои" по своей традиции забьются в какую-нибудь дыру, чтобы переждать трудные времена. У армян большой опыт в этом деле - в дни войны десятки тысяч "железных ашотов" прятались по подвалам, бросив позиции на передовой.

Армянская провокация на посту миротворцев в Карабахе - ФОТО

Армянская провокация на посту миротворцев в Карабахе - ФОТО

Так вот, пьяны были армянские бандиты или трезвы, это ничего не меняет. Потому что вооруженных людей на той стороне разграничительной линии не должно быть вообще. И тут вопросы уже не к армянам, а к миротворцам, закрывающим глаза на подобные "шалости".

Накануне Нового года в Агдамском районе армяне обстреляли сотрудника компании Bakcell Анара Рагимли. Учитывая, что Агдамский район полностью очищен от сепаратистов, стрельба явно велась не пьяными бандитами, а прицельно, вероятно, снайпером.

В соцсетях в последние недели много публикаций, касающихся происходящего в зоне ответственности миротворцев. Там происходят действительно очень странные вещи. Например, можно наблюдать, как сепаратисты роют окопы, и что самое удивительное, делается это на глазах военнослужащих РМК. Не хочется говорить - под охраной. Пусть будет просто на глазах. Люди в форме, в первое время прятавшиеся по углам, теперь открыто маршируют, проводят какие-то учения, даже участвуют в досмотре (!) азербайджанских грузовиков. Попавшие в соцсети вопиющие кадры, когда сепаратист в военной форме совместно с российскими миротворцами проверяет груз, идущий в Кяльбаджар, вызвал большой скандал. Сообщается, что РМК клятвенно заверили, что такого больше не повторится. Верим.

Сепаратисты всячески стараются демонстрировать совместную деятельность с миротворческим контингентом, постоять рядом, изобразить соучастие, сделать селфи на фоне российского флага. Возможно, сделав кадр, армянин бывает сразу же пинком удален с поста. Но этого одного кадра бывает достаточно, чтобы в азербайджанском обществе усилилось раздражение. Ведь и глава государства говорил, что в деятельности РМК есть раздражающие моменты. И сепаратисты стараются, чтобы их было как можно больше. Цель абсолютно прозрачна - восстановить азербайджанцев против РМК, создать в лице последних образ врага и оккупанта, поддерживающего недобитый режим. К сожалению, российская сторона слишком невнимательно относится к подобным провокациям. Жертв нет - и ладно. Между тем, армяне пользуются таким отношением сполна. Каждая их провокация - это удар по имиджу России в глазах Баку, в глазах азербайджанского народа.   

Пока пьяные и трезвые вооруженные армяне обстреливают азербайджанских инженеров и военных, в Ханкенди плетутся провокации иного рода. С замахом на "государственность". За год с половиной армяне несколько успокоились, решив, что сепаратистская клоака уцелеет и можно продолжать свои игры.

Миротворцы должны сделать выводы из слов Президента Ильхама Алиева - Военный эксперт для Day.Az

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Неделю назад в так называемом "парламенте", том самом, который сепаратисты планировали перенести в Шушу, был представлен документ, озаглавленный "законом об оккупированных территориях". Незаконно продолжающая существование в зоне временной ответственности РМК сепаратистская тусовка настолько успокоилась и уверовала в свою неприкосновенность, что уже занялась законотворчеством. Военный преступник Бабаян, называющий себя "министром иностранных дел", заявляет, что 80 процентов территорий "НКР" оккупированы. Более того, он призывает отказаться от понятия "пояс безопасности" и считать частью бывшего НК семь районов, "где была провозглашена республика, формировалась, развивалась наша страна"... Читая такое, пропадают последние сомнения насчет наличия в границах временной ответственности россиян нездоровых веяний, доводящих людей до подобных заявлений. Миротворцам следует быть поосторожнее и не подхватить заразу.

Происходящее сегодня очень напоминает ситуацию, складывавшуюся накануне 44-дневной войны. Армянские провокации следовали одна за другой. Что произошло после этого, хорошо известно всем. Железный кулак Азербайджана обрушился на головы врагов и весь мир увидел истинное лицо армянского национализма - жалкое и трусливое. Этот железный кулак никуда не делся и всегда наготове. И это большая ошибка, считать, что возмездие за любые попытки реванша кто-то может ограничить. Понятно, что после позорного поражения своих бандформирований и выхода из игры Армении (а Пашинян делает для этого все), о военных планах армянских реваншистов говорить было бы смешно. Армянская сторона будет действовать как армянам доктор прописал - подло, обстреливая гражданских, мешая работам по восстановлению освобожденных территорий, подставляя туристов с нашивкой РМК, которые, похоже, до сих пор не поняли, где находятся и что здесь происходит.

Тот самый Бабаян, пытаясь вдохновить соплеменников не бежать из Карабаха, заявил, что они, мол "постепенно переходят из реанимационного отделения в палату интенсивной терапии". Ну что ж, будем отключать бабаянам системы жизнеобеспечения. Все в наших руках.