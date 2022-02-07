Армянские сепаратисты напрашиваются на новый урок

Автор: Лейла Таривердиева

В определенный период у советских литераторов вошла в моду тема загадочных зон, в которых происходили жуткие и непонятные вещи. Такие зоны стали находить и в реальности, туда ходили экспедиции, выросла целая армия так называемых сталкеров. А какие жуткие истории рассказывались об этих местах, пропитанных сводящими с ума чужеродными энергиями... Прошли годы, зоны рассосались сами собой, а сталкеры остались без работы. Но это не значит, что подобных мест, где под влиянием нездоровых энергий люди лишаются разума, на земле больше нет. Как раз одно из них располагается в армянонаселенной части Азербайджана. Это зона временной ответственности российского миротворческого контингента. Там вот уже тридцать лет происходят странные и жуткие вещи, а население массово впадает в безумие.

В последнюю пару месяцев дела в сепаратистской зоне пошли совсем плохо. Может быть, виновата вспышка на солнце, черная дыра или что-то еще, но армянские зомби, некоторое время после 44-дневной войны пребывавшие в анабиозе, начали постепенно оживать и подавать голоса. Армянское население в зоне РМК, получив страшный удар поражения, чуть не пробудилось к нормальной жизни, но ему не позволили, снова потянув на темную сторону.

В ночь на воскресение армянские банды обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района. Армяне, как и всегда, действовали из-за российских спин. Во время обстрела пострадал и гражданский объект в селе. Жертв, к счастью, не было. Выяснилось, что бандиты были пьяны, но это не делает инцидент исчерпанным. Потому что это далеко не первый случай, когда незаконные вооруженные формирования, которых, согласно трехстороннему соглашению от 2020 года, уже в помине не должно быть на азербайджанских землях, устраивают провокации. На что рассчитывают сепаратисты? Стреляя из-за спин миротворцев, они рассчитывают на ответный удар и столкновение между Азербайджанской армией и РМК. Сами армянские "герои" по своей традиции забьются в какую-нибудь дыру, чтобы переждать трудные времена. У армян большой опыт в этом деле - в дни войны десятки тысяч "железных ашотов" прятались по подвалам, бросив позиции на передовой.

Так вот, пьяны были армянские бандиты или трезвы, это ничего не меняет. Потому что вооруженных людей на той стороне разграничительной линии не должно быть вообще. И тут вопросы уже не к армянам, а к миротворцам, закрывающим глаза на подобные "шалости".

Накануне Нового года в Агдамском районе армяне обстреляли сотрудника компании Bakcell Анара Рагимли. Учитывая, что Агдамский район полностью очищен от сепаратистов, стрельба явно велась не пьяными бандитами, а прицельно, вероятно, снайпером.

В соцсетях в последние недели много публикаций, касающихся происходящего в зоне ответственности миротворцев. Там происходят действительно очень странные вещи. Например, можно наблюдать, как сепаратисты роют окопы, и что самое удивительное, делается это на глазах военнослужащих РМК. Не хочется говорить - под охраной. Пусть будет просто на глазах. Люди в форме, в первое время прятавшиеся по углам, теперь открыто маршируют, проводят какие-то учения, даже участвуют в досмотре (!) азербайджанских грузовиков. Попавшие в соцсети вопиющие кадры, когда сепаратист в военной форме совместно с российскими миротворцами проверяет груз, идущий в Кяльбаджар, вызвал большой скандал. Сообщается, что РМК клятвенно заверили, что такого больше не повторится. Верим.

Сепаратисты всячески стараются демонстрировать совместную деятельность с миротворческим контингентом, постоять рядом, изобразить соучастие, сделать селфи на фоне российского флага. Возможно, сделав кадр, армянин бывает сразу же пинком удален с поста. Но этого одного кадра бывает достаточно, чтобы в азербайджанском обществе усилилось раздражение. Ведь и глава государства говорил, что в деятельности РМК есть раздражающие моменты. И сепаратисты стараются, чтобы их было как можно больше. Цель абсолютно прозрачна - восстановить азербайджанцев против РМК, создать в лице последних образ врага и оккупанта, поддерживающего недобитый режим. К сожалению, российская сторона слишком невнимательно относится к подобным провокациям. Жертв нет - и ладно. Между тем, армяне пользуются таким отношением сполна. Каждая их провокация - это удар по имиджу России в глазах Баку, в глазах азербайджанского народа.

Пока пьяные и трезвые вооруженные армяне обстреливают азербайджанских инженеров и военных, в Ханкенди плетутся провокации иного рода. С замахом на "государственность". За год с половиной армяне несколько успокоились, решив, что сепаратистская клоака уцелеет и можно продолжать свои игры.

Неделю назад в так называемом "парламенте", том самом, который сепаратисты планировали перенести в Шушу, был представлен документ, озаглавленный "законом об оккупированных территориях". Незаконно продолжающая существование в зоне временной ответственности РМК сепаратистская тусовка настолько успокоилась и уверовала в свою неприкосновенность, что уже занялась законотворчеством. Военный преступник Бабаян, называющий себя "министром иностранных дел", заявляет, что 80 процентов территорий "НКР" оккупированы. Более того, он призывает отказаться от понятия "пояс безопасности" и считать частью бывшего НК семь районов, "где была провозглашена республика, формировалась, развивалась наша страна"... Читая такое, пропадают последние сомнения насчет наличия в границах временной ответственности россиян нездоровых веяний, доводящих людей до подобных заявлений. Миротворцам следует быть поосторожнее и не подхватить заразу.

Происходящее сегодня очень напоминает ситуацию, складывавшуюся накануне 44-дневной войны. Армянские провокации следовали одна за другой. Что произошло после этого, хорошо известно всем. Железный кулак Азербайджана обрушился на головы врагов и весь мир увидел истинное лицо армянского национализма - жалкое и трусливое. Этот железный кулак никуда не делся и всегда наготове. И это большая ошибка, считать, что возмездие за любые попытки реванша кто-то может ограничить. Понятно, что после позорного поражения своих бандформирований и выхода из игры Армении (а Пашинян делает для этого все), о военных планах армянских реваншистов говорить было бы смешно. Армянская сторона будет действовать как армянам доктор прописал - подло, обстреливая гражданских, мешая работам по восстановлению освобожденных территорий, подставляя туристов с нашивкой РМК, которые, похоже, до сих пор не поняли, где находятся и что здесь происходит.

Тот самый Бабаян, пытаясь вдохновить соплеменников не бежать из Карабаха, заявил, что они, мол "постепенно переходят из реанимационного отделения в палату интенсивной терапии". Ну что ж, будем отключать бабаянам системы жизнеобеспечения. Все в наших руках.