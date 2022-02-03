Армянская провокация на посту миротворцев в Карабахе

Автор: Мехти Ахмедзаде

Несмотря на то, что конфликт в Карабахе окончен и в регионе наступил мир, неугомонные армяне постоянно пытаются устроить какую-либо провокацию, чтобы подорвать спокойствие, установленное на Южном Кавказе после Победы Азербайджана. К сожалению, иногда в эти провокации втягивается российский миротворческий контенгент. Неважно, по своей воли он втягивается в эти провокации или нет, но факт остается тем, что когда Азербайджан разоблачает очередной армянский беспредел, миротворцы просто разводят руками: "А мы не знали, а мы не видели". Возможно. Все может быть. Но факт остается фактом - армянские провокаторы таким образом пытаются навредить положительной репутации российских миротворцев и торпедировать успешно развивающиеся азербайджано-российские отношения. Этого нельзя допускать, в частности, просто потому, что российские военные, как говорил Владимир Путин, являются гарантом мира. При всей их положительной деятельности, своими выходками армяне создают для них имидж провокаторов.

2 февраля российские миротворцы, временно дислоцированные в некоторых частях освобожденного Карабаха, обеспечили безопасный транзит автомобильных колонн с гуманитарным грузом. На распространенном российскими военными видео миротворцы, в частности, сопроводили азербайджанскую колонну со стройматериалами и продовольствием в поселок Суговушан. Прекрасная, благородная работа, но дело не в этом.

Проблема в том, что вместе с ними азербайджанские грузовики почему-то начал проверять т.н. "сотрудник полиции Карабаха", что является откровенным нарушением территориальной целостности Азербайджана и суверенитета нашей страны, а также трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Деятельность т.н. "армянской полиции" в освобожденном Карабахском регионе Азербайджана, во-первых, незаконна, во-вторых, она не предусматривается и не может быть предусмотрена никакими документами или соглашениями. То есть участие данного лица в проверке азербайджанских грузовиков является ничем иным, как провокацией армянской стороны. Азербайджан имеет полное право провозить по своей суверенной территории любой груз, независимо от его содержания.

Стоит отметить, что российские миротворцы сейчас выполняют важную функцию. Одновременно они сопровождают отправку и перевозку и наших военнослужащих, и грузов в Кяльбаджарский, Лачинский районы, и в целом их деятельность можно охарактеризовать положительно. Это их позитивная функция. Азербайджано-российские связи всегда были очень позитивными и в прошлом году они стали еще более динамичными, было больше контактов, в том числе на уровне президентов, на различных уровнях. Поэтому, анализируя минувший и нынешний год, можно сказать, что отношения миротворческой миссии с азербайджанскими партнерами оказали позитивное влияние на двусторонние связи.

Однако, справедливости ради, следует отметить некоторые вопросы, которые вызывают раздражение всякий раз, когда армянской стороной совершаются провокации или осуществляются незаконные поездки в Карабахский регион Азербайджана. Хотелось бы спросить, как этот т.н. "армянский полицейский" оказался на посту миротворцев и с какой стати он проверяет груз азербайджанского грузовика? Как миротворцы могли допустить подобный случай? При досмотре автомобилей посторонние лица принимать участие не имеют права. Как там мог появиться этот непонятный персонаж, представляющий незаконные армянские вооруженные формирования?

Возможно, он каким-то образом ввел миротворцев в заблуждение и оказался там, но как бы это ни произошло, в любом случае Азербайджан вправе ожидать от российской стороны четких мер, чтобы подобные инциденты не повторились. При выявлении таких раздражительных ситуаций российской стороне в официальном порядке выражаются претензии. Например, Закир Гасанов неоднократно направлял письма своему российскому коллеге, где выражаются претензии руководителю миротворческой миссии. Аналогичные шаги были предприняты и в связи с последней незаконной поездкой Валери Пекресс. Это была организованная поездка, так как она не смогла поехать в желаемом сопровождении, они поехали ограниченным числом. С ней были бывший министр иностранных дел Франции, еврокомиссар Барнье и один депутат. Они тайно въехали туда и вернулись. Это стало известно после их возвращения, так как, наверное, они опасались, что мы остановим их в Лачинском коридоре.

Нельзя допускать, чтобы армянские провокации имели место на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы. За исключением этих вопросов, Азербайджан положительно оценивает деятельность российского миротворческого контингента, но подобных инцидентов происходить не должно. Мы имеем полное право провозить по своей суверенной территории груз любого назначения. Никакой представитель армянских незаконных вооруженных формирований не имеет никакого права сувать свой нос в кузов азербайджанских грузовиков.