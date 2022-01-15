Миротворцы должны сделать выводы из слов Президента Ильхама Алиева

Никто в мире не должны думать, что Азербайджан не контролирует свои территории, что находятся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. И в Армении, и в России должны прислушаться и сделать выводы из слов Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Президента Ильхама Алиева, прозвучавших накануне в интервью местным телеканалам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, офицер запаса, специалист по вооружениям Абузер Абилов.

Верховный главнокомандующий, отметил он, в интервью подчеркнул, что у Азербайджана достаточно сил и технических средств для осуществления контроля на территориях, где живут лица армянского происхождения. Помимо этого, контроль ведется техническими средствами, Турецко-росийским мониторинговым центром в Агдаме. Все происходящее на территории докладывается вышестоящему органу и принимаются меры. Глава государства не просто так говорит о том, что нам в точности известно обо всем, что происходит и на въезде и выезде, и в Ханкенди, и в прилегающих регионах, поэтому скрывать от нас что-то несерьезно. Это не просто слова, за ними стоит реальная ситуация, отметил Абилов.

"Да, Азербайджан согласился на миротворческую миссию России, но это не означает, что территория полностью передана под контроль РМК. Как очень точно заметил глава государства, в действиях миротворцев есть раздражающие моменты. У нас есть претензии к РМК и они обоснованы. Вот, например, Президент обратил внимание на то, что на КПП временно дислоцированных РМК контроль и проверка проводятся формально. Досконально транспортные средства и личный багаж граждан не проверяются. Таким образом можно перебросить на территорию все что угодно. Взять хотя бы недавний инцидент, когда гражданин Армении бросил гранату РГД-5 на территорию поста азербайджанских военнослужащих, в результате чего был ранен один из наших. Если бы была тщательная проверка со стороны миротворцев, такого бы не случилось.

Есть пример действий миротворческих контингентов мира, например KFOR в Косово. Мы знаем, как там проводились проверки, что помогло избежать появления у конфликтующих сторон большого количества оружия и боеприпасов. Мы надеемся, что и РМК отныне ужесточит контроль заезжающих на территорию Азербайджана транспортных средств", - сказал Абилов.

Что касается последнего инцидента на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы, то, по мнению офицера запаса, обострение было ожидаемо. Потому что, несмотря на заявления Никола Пашиняна, сегодня армия Армении не подчиняется полностью правительству. Да и сам Пашинян - фигура не стабильная. Большинство лиц в военном ведомстве Армении - это приверженцы разных политических элит, потому в министерстве обороны такие частые смены руководства.

Наш собеседник не видит прямой связи между происходящим в последние дни, событиями в Казахстане и темой ОДКБ. Казахстанские события, конечно, могут иметь определенное влияние, но не кардинальное, считает он. После 44 дневной войны такие провокации на границе и на освобожденных территориях почти что постоянны.

"Они и впредь будут - давайте смотреть правде в глаза. Армянская армия беспризорна и является инструментом. Кто-то связывает армянские провокации с демилитаризацией и демаркацией. Но дело в том, что провокации имеют место и на товузском направлении, где госграница существовала и в прежние годы.

По сути, большинство армян поняли, что 44-дневная война поставила их государственность и армию перед фактом поражения. Но есть немалые силы и в правительстве, и в военном ведомстве страны, которые еще думают о реванше, о привлечении иностранных сил и надеются добиться хоть каких-то военных успехов, чтобы потом их использовать в своих целях. Учитывая все это, Азербайджанская армия переведена на усиленный режим, приняты адекватные меры. Военное ведомство Армении официально признало 3 убитых и 4 раненых. На самом же деле, потери армян составили до 8 человек убитыми и 11 ранеными", - сказал Абузер Абилов.

Лейла Таривердиева