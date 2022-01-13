Азербайджан контролирует всё на территориях, где временно размещены российские миротворцы

Азербайджанская армия не открывала огонь ни по армянским позициям, ни по каким-то объектам в Карабахе. Наша армия только дает ответ на провокации армянской стороны. Сделано все, чтобы с нашей стороны не открывался огонь, потому что нагнетать обстановку не в наших интересах. Но тишина, как видно, устраивает не всех в этом регионе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Как сказал в последнем интервью Президент Ильхам Алиев, провокация 11 января была совершенно немотивированной агрессией. И Азербайджан принял решение покарать противника.

Понятия границы с Арменией нет, делимитация и демаркация не проведены. Имеется, скажем так, линия соприкосновения между Азербайджаном и Арменией. Выстрелы там слышны очень часто. Последняя провокация получила такой резонанс, потому что мы потеряли солдата. А по большому счету, ничего экстраординарного не произошло. Напротив нас находится враг, который часто нарушает условия прекращения огня. Масштабных боевых действий нет, но позиционные бои имеют место.

Тем не менее, усиление напряженности именно сейчас не случайно. Как известно, формируется комиссия по делимитации и демаркации, многие вопросы были подняты в Сочи и Брюсселе, и уже пора переходить от слов к делу. Соответственно активизируются реваншистские силы в Армении, что тоже вполне естественно для такой страны. До сих пор неизвестно, куда делись сотни диверсантов и террористов, воевавших на армянской стороне в ходе 44-дневной войны. Не исключено, что эти неконтролируемые группы продолжают оставаться в Армении и имеют прямое отношение к военным провокациям. А Кяльбаджар имеет сложный рельеф. Это горы, леса, что облегчает задачу провокаторам.

Что касается целей, то они ясны - дестабилизировать ситуацию, помешать процессу делимитации, подписанию мирного договора, показать всему миру, что конфликт продолжается и до определения границ еще далеко. Кроме того, Армения всегда старается привлечь внимание России, ОДКБ, тем более сейчас, на фоне событий в Казахстане, где операцией миротворцев "командовал" Пашинян.

Все это лежит на поверхности. У армянской стороны не меняются ни цели, ни способы их достижения.

Азербайджан в этой ситуации действует совершенно правильно. Да, мы не открываем огонь первыми, но оставить огонь с другой стороны без ответа нельзя. И ответ этот может быть не только адекватным, но и несимметричным, жестким, чтобы противник, в следующий раз планируя провокацию, задумался о том, какие его ждут последствия. Вооруженные силы Азербайджана дали врагу должный ответ, и там уже плачут о потерях. А кто виноват? Сами и виноваты. Получили в очередной раз по зубам железным кулаком - вот и все.

Азербайджан с самого начала высказал свою позицию по отношению к армянскому населению Карабаха, заявив, что все желающие стать гражданами страны попадут под защиту национального законодательства и получат соответствующие гарантии. Известно, что далеко не все карабахские армяне сепаратисты и провокаторы, есть немало тех, кто хотел бы принять азербайджанское гражданство, мирно жить и работать, как это было до конфликта. Но есть силы, препятствующие интеграции армян в азербайджанское общество, что создает негативный фон и мешает этим процессам.

В интервью местным СМИ глава государства коснулся важных вопросов, касающихся деятельности российского миротворческого контингента. Президент заметил, что в деятельности миротворцев немало раздражающих моментов. К сожалению, это так. В частности, это отражается в искусственном поддержании численности армян в Карабахе. Как сказал глава государства, азербайджанская сторона контролирует ситуацию и знает о том, что въезжающие в Карабах автомобили практически не досматриваются, зато подвергается досмотру большая часть желающих выехать. То есть созданы условия для пропуска на территорию Азербайджана кого попало, но при этом из зоны ответственности РМК людей фактически не выпускают. Почему? Это интересный вопрос.

Азербайджан верен достигнутым договоренностям. Несмотря на провокации сепаратистов, сделано все, чтобы с нашей стороны не открывался огонь в направлении территорий, где временно находятся российские миротворцы и живут армяне. Мы всячески стараемся это правило соблюдать. Не в наших интересах нагнетать обстановку. Но тишина в регионе не всех устраивает. Отсюда и заявления сепаратистов о том, что с азербайджанской стороны якобы обстреляны гражданские объекты, машины и так далее. Это необходимо для создания на информационном поле определенной атмосферы, для демонстрации якобы наличия угрозы армянскому населению.

Я неоднократно говорил, что мы закончили горячую фазу конфликта, восстановили войной свою территориальную целостность. Но вокруг нас есть силы, которые не хотят стабильности в нашем регионе. Эти силы развернули против Азербайджана гибридную войну. Информационная война является частью войны гибридной. И сегодня мы видим нагнетание напряженности на информационное поле. Реально никаких обстрелов не было, и это легко доказать. Потому что действует мониторинговая группа, которая, кстати, армянские инсинуации не подтвердила. Все сейчас контролируется беспилотниками, особенно линия соприкосновения позиций Азербайджанской армии и РМК.

Думаю, мы еще не раз услышим подобную дезинформацию. Цель этой лжи и ее авторы ясны, долго гадать не нужно. Все это делается целенаправленно. Довольно долго было затишье, не было никаких инцидентов, не было нарушений прекращения огня. Но кого-то это затишье не устроило, поэтому были запущены фейковые новости. И невозможно не заметить, что все это происходило на фоне событий в Казахстане. На мой взгляд, цель этой кампании - показать нужность пребывания в этом регионе российских миротворцев, которые, дескать, единственными способны стоять на страже мира.

Любые предположения и версии касательно проведенных с начала января в стране учений не являются реалистичными. В Азербайджане все учения плановые. Учения у нас проводятся часто, в том числе совместные. После подписания Шушинской декларации совместные маневры с турецкими ВС стали обыденным явлением. Согласно всем правовым документам, подписанным между нашими странами, турецкая армия должна быть готова выполнить задачу в интересах Азербайджана, если в этом возникнет необходимость, и наоборот. Чтобы обеспечить реализацию военного сотрудничества на практике, нужны совместные учения, их должно быть много. Мы с Турцией говорим на одном военном языке. Не думаю, что есть необходимость в какой-то большой работе, потому что штабные документы, управление, связь и др. - все это, в принципе, у нас налажено. Но проведение совместных учений для отработки совместных действий на практике необходимо.

Боевая подготовка в ВС Азербайджана была очень напряженной и интенсивной и до 44-дневной войны. Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев создает все условия для того, чтобы Азербайджанская армия всегда находилась в боевой готовности и повышала профессионализм. Повышение боеспособности проходит через интенсивную боевую подготовку, через учения. Создание новых структур, в частности коммандос, это результат опыта, полученного в ходе боевых действий. Во всех родах войск Вооруженных сил страны после войны проходят определенные изменения.

То есть во внеплановых учениях нет необходимости. Мы, как сказал в интервью и Президент Азербайджана, полностью контролируем всю территорию, на которой временно расположились российские миротворцы. Все процессы, в том числе происходящее в Лачинском коридоре, на территории размещения РМК, нам известны. Азербайджанская сторона, не нарушая достигнутые договоренности, получает всю необходимую информацию и в курсе происходящего. Какой-то информацией мы делимся с российскими миротворцами, в результате чего уже были предотвращены некоторые нарушения и теракты. Это не придается широкой огласке, но это происходит. Наши соответствующие структуры находятся в постоянном взаимодействии с миротворцами. Чем больше мы будем знать, чем больше будем контролировать процессы, тем более мотивированы будут миротворцы к выполнению своих функций в рамках тех обязанностей, которые определены для них трехсторонним заявлением и которые не нарушают интересов азербайджанской стороны.

Одним словом, учения проводятся для того, чтобы мы всегда могли дать должный ответ любым проявлениям, направленным против безопасности Азербайджана и азербайджанского народа - и на границе с Арменией, и на территории размещения РМК.

Лейла Таривердиева