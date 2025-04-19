https://news.day.az/world/1746091.html Женщина выпала из окна многоэтажки на автомобиль и выжила - ВИДЕО В Тюмени девушку госпитализировали после падения с высоты. Об этом сообщает 72.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. По данным издания, пострадавшая упала на припаркованный внизу автомобиль. На кадрах с места инцидента заметно, что задняя часть машины помята.
Женщина выпала из окна многоэтажки на автомобиль и выжила - ВИДЕО
В Тюмени девушку госпитализировали после падения с высоты. Об этом сообщает 72.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. По данным издания, пострадавшая упала на припаркованный внизу автомобиль. На кадрах с места инцидента заметно, что задняя часть машины помята.
Как рассказали полицейские, предварительно, девушка упала с 20-го этажа. По словам очевидцев, после произошедшего медики увезли ее в больницу. Находившийся рядом курьер и полицейские помогли врачам положить пострадавшую на носилки.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
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