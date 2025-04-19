https://news.day.az/officialchronicle/1746145.html Увеличена численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Госагентстве Азербайджана - Указ Увеличена численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Увеличена численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Госагентстве Азербайджана - Указ
Увеличена численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в указ "О ряде мер по обеспечению деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана".
Согласно указу, численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Агентстве увеличена со 146 штатных единиц до 164, в том числе по Аппарату Службы с 51 штатной единицы до 57 и с 95 штатных единиц до 107 по региональным подразделениям.
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