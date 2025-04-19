https://news.day.az/society/1746099.html Последние данные о состоянии отравившихся в бакинском доме торжеств 19 апреля 2025 года 32 человека (23 женщины и 9 мужчин) были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозом "бактериальное пищевое отравление". Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос АПА в Клиническом медицинском центре.
Последние данные о состоянии отравившихся в бакинском доме торжеств
19 апреля 2025 года 32 человека (23 женщины и 9 мужчин) были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозом "бактериальное пищевое отравление".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос АПА в Клиническом медицинском центре.
Пациентам незамедлительно была оказана медицинская помощь, проведены промывание желудка, медобследование. После оказания необходимой медицинской помощи все они были выписаны.
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