Последние данные о состоянии отравившихся в бакинском доме торжеств

19 апреля 2025 года 32 человека (23 женщины и 9 мужчин) были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозом "бактериальное пищевое отравление".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос АПА в Клиническом медицинском центре.

Пациентам незамедлительно была оказана медицинская помощь, проведены промывание желудка, медобследование. После оказания необходимой медицинской помощи все они были выписаны.