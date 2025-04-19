В Британии представили США проект соглашения по тарифам

Министр финансов Британии Рэйчел Ривз на следующей неделе поедет в Соединенные Штаты с британским предложением по тарифам. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Британские чиновники представили американским коллегам проект сделки, который включает снижение пошлин на сталь, алюминий и автомобили. Источники говорят, что она не охватывает лекарственные препараты", - утверждает газета.

По данным The Guardian, договариваться с американским министром финансов Скоттом Бессентом на следующей неделе отправится его британская коллега, Рэйчел Ривз. Она будет продвигать интересы британской промышленности в сфере автомобилестроения, стали и фармацевтики.

При этом уточняется, что более широкая сделка между Лондоном и Вашингтоном может быть проработана и заключена позднее.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Европейским союзом (ЕС) будет заключено в течение 90 дней. Он добавил, что Штаты "не спешат" подписывать торговые договоры с другими странами, делая акцент на качестве, а не скорости.